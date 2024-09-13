Пожар в омской пятиэтажке: 4 единицы техники и 17 сотрудников МЧС боролись с огнем

13 сентября в Омске произошло чрезвычайное происшествие, которое привлекло внимание как местных жителей, так и сотрудников экстренных служб. В 15:20 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Циолковского. Через несколько минут после начала возгорания на место прибыли подразделения МЧС России.



По прибытии стало ясно, что огонь охватил значительную часть здания. Однако благодаря оперативным действиям и слаженной работе спасателей удалось избежать трагических последствий. Всего из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, среди которых было трое детей. Люди смогли покинуть опасную зону до прибытия помощи.