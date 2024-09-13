Пожар в омской пятиэтажке: 4 единицы техники и 17 сотрудников МЧС боролись с огнем

Posted 13 сентября, 11:54
Published 13 сентября, 11:54
Modified 13 сентября, 11:56
Updated 13 сентября, 11:56
13 сентября в Омске произошло чрезвычайное происшествие, которое привлекло внимание как местных жителей, так и сотрудников экстренных служб. В 15:20 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Циолковского. Через несколько минут после начала возгорания на место прибыли подразделения МЧС России.
По прибытии стало ясно, что огонь охватил значительную часть здания. Однако благодаря оперативным действиям и слаженной работе спасателей удалось избежать трагических последствий. Всего из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, среди которых было трое детей. Люди смогли покинуть опасную зону до прибытия помощи.
Тем не менее, не все жильцы смогли выбраться из здания самостоятельно. Спасательные звенья газодымозащитников провели успешную операцию по спасению семи человек, включая одного ребенка.
Благодаря профессионализму и быстроте действий пожарных, локализация возгорания была достигнута в 15:52, а уже через четыре минуты, в 15:56, удалось полностью ликвидировать открытое горение. В 16:53 начались работы по ликвидации последствий пожара. На месте происшествия работали четыре единицы техники и 17 человек личного состава МЧС России, что позволило эффективно справиться с чрезвычайной ситуацией.
Причины возгорания в настоящее время устанавливаются специалистами. Пожарные инспекторы проводят осмотр места происшествия, чтобы выяснить, что именно стало источником огня.
Напомним, что в Омске в жилом доме случился пожар, в результате которого погибла пенсионерка. Возгорание началось по причине работавшего более 15 часов обогревателя.