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Posted 13 сентября, 04:35

Published 13 сентября, 04:35

Modified 13 сентября, 04:40

Updated 13 сентября, 04:40

Бухгалтер из Омска выиграла миллион рублей в лотерею

Повезло. Омичка выиграла миллион в лотерею

13 сентября 2024, 04:35
Фото: 1MI

Бухгалтер из Омска выиграла миллион рублей в лотерею

На что потратить выигрыш, она пока не определилась.

В пресс-службе «Национальной лотереи» рассказали о счастье, которое накрыло с головой жительницу Омска. Омичка Галина, работающая бухгалтером, стала обладательницей внушительного приза в размере одного миллиона рублей.

Как выяснилось, удача улыбнулась женщине после того, как она приобрела 15 лотерейных билетов. Узнав о своей победе, Галина находилась на остановке и не могла сдержать эмоций.

«Я была в шоке, не ожидала такого. Когда рассказала маме, мы плакали вместе», — рассказала она.

На вопрос о том, как она планирует потратить свой выигрыш, Галина предпочла умолчать, оставив интригу для будущего.

Ранее Город55 писал про похожий случай. Жительница Омска выиграла 5 миллионов рублей в «Национальной Лотерее», сначала не поверив своим глазам. Ее удача началась с билета за 100 рублей, который принес ей такой же выигрыш, а затем, после нескольких небольших выигрышей, принесла ей главный приз.

От 100 рублей до 5 миллионов. Омичка рассказала, как выиграла в лотерею крупную сумму
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Победа#Новости#Выигрыш#Национальная лотерея#Миллион рублей
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