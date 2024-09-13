Повезло. Омичка выиграла миллион в лотерею

Posted 13 сентября, 04:35
Published 13 сентября, 04:35
Modified 13 сентября, 04:40
Updated 13 сентября, 04:40
В пресс-службе «Национальной лотереи» рассказали о счастье, которое накрыло с головой жительницу Омска. Омичка Галина, работающая бухгалтером, стала обладательницей внушительного приза в размере одного миллиона рублей.
Как выяснилось, удача улыбнулась женщине после того, как она приобрела 15 лотерейных билетов. Узнав о своей победе, Галина находилась на остановке и не могла сдержать эмоций.
«Я была в шоке, не ожидала такого. Когда рассказала маме, мы плакали вместе», — рассказала она.
На вопрос о том, как она планирует потратить свой выигрыш, Галина предпочла умолчать, оставив интригу для будущего.
Ранее Город55 писал про похожий случай. Жительница Омска выиграла 5 миллионов рублей в «Национальной Лотерее», сначала не поверив своим глазам. Ее удача началась с билета за 100 рублей, который принес ей такой же выигрыш, а затем, после нескольких небольших выигрышей, принесла ей главный приз.