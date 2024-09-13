Повезло. Омичка выиграла миллион в лотерею

Ранее Город55 писал про похожий случай. Жительница Омска выиграла 5 миллионов рублей в «Национальной Лотерее», сначала не поверив своим глазам. Ее удача началась с билета за 100 рублей, который принес ей такой же выигрыш, а затем, после нескольких небольших выигрышей, принесла ей главный приз.