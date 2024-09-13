По цене квартиры. В Омске за 5,5 млн продают изумрудную 63-летнюю «Волгу»

Posted 13 сентября, 09:09
Published 13 сентября, 09:09
Modified 13 сентября, 09:12
Updated 13 сентября, 09:12
В Омске выставили на продажу раритетный автомобиль ГАЗ-21М 1961-го года выпуска. Пробег «Волги» составляет 96 тысяч километров. Собственник хочет за машину изумрудного цвета 5,5 млн рублей.
«В родной краске с заводскими пломбами на спидометре и коробке. Двигатель никогда не снимался и не ремонтировался, все навесное стоит заводское (кроме помпы), салон не реставрировался, все пластмасски родные, кузов не реставрировали, автомобиль к продаже не готовили», — говорится в объявлении.
ГАЗ-М21 — советский автомобиль бизнес-класса, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. Является «преемником» модели ГАЗ-М-20 «Победа». С начала выпуска ГАЗ-21М стали поступать в таксопарки крупных городов Советского Союза, что закрепило за «Волгой» статус автомобиля таксистов.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 2 млн выставили на продажу раритетный ГАЗ оранжевого цвета. Продавец утверждает, что машина находится в идеальном состоянии.