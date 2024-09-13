По цене квартиры. В Омске за 5,5 млн продают изумрудную 63-летнюю «Волгу»

ГАЗ-М21 — советский автомобиль бизнес-класса, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. Является «преемником» модели ГАЗ-М-20 «Победа». С начала выпуска ГАЗ-21М стали поступать в таксопарки крупных городов Советского Союза, что закрепило за «Волгой» статус автомобиля таксистов.