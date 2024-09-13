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Posted 13 сентября, 09:09

Published 13 сентября, 09:09

Modified 13 сентября, 09:12

Updated 13 сентября, 09:12

Иллюстрация

По цене квартиры. В Омске за 5,5 млн продают изумрудную 63-летнюю «Волгу»

13 сентября 2024, 09:09
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 5,5 млн выставили на продажу 63-летнюю изумрудную «Волгу»

Пробег автомобиля составляет 96 тысяч километров. Владелец утверждает, что в машине все детали с родного завода.

В Омске выставили на продажу раритетный автомобиль ГАЗ-21М 1961-го года выпуска. Пробег «Волги» составляет 96 тысяч километров. Собственник хочет за машину изумрудного цвета 5,5 млн рублей.

«В родной краске с заводскими пломбами на спидометре и коробке. Двигатель никогда не снимался и не ремонтировался, все навесное стоит заводское (кроме помпы), салон не реставрировался, все пластмасски родные, кузов не реставрировали, автомобиль к продаже не готовили», — говорится в объявлении.

ГАЗ-М21 — советский автомобиль бизнес-класса, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. Является «преемником» модели ГАЗ-М-20 «Победа». С начала выпуска ГАЗ-21М стали поступать в таксопарки крупных городов Советского Союза, что закрепило за «Волгой» статус автомобиля таксистов.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 2 млн выставили на продажу раритетный ГАЗ оранжевого цвета. Продавец утверждает, что машина находится в идеальном состоянии.

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#Евгений Игишев#Авто#Омск#Продажа#Пробег#Раритетный автомобиль
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