Перенос и проблемы с местами: омичи столкнулись с изменениями на концерте Zivert

Один из разочарованных поклонников поделился своей историей в социальных сетях. По его словам, приобретённые им билеты на «балкон» были аннулированы буквально за день до мероприятия. Вместо этого организаторы предложили зрителям переместиться на танцпол, билеты на который изначально стоили дороже.