Перенос и проблемы с местами: омичи столкнулись с изменениями на концерте Zivert

Posted 13 сентября, 07:42
Published 13 сентября, 07:42
Modified 13 сентября, 07:44
Updated 13 сентября, 07:44
Поклонники популярной российской певицы Zivert в Омске столкнулись с неожиданными трудностями накануне долгожданного концерта. Изначально запланированное на более раннюю дату выступление было перенесено, что повлекло за собой ряд изменений, вызвавших недовольство среди фанатов.
Концерт, который должен был пройти в G-Drive Арене, претерпел существенные изменения не только в дате проведения, но и в конфигурации зрительного зала. Многие омичи, заблаговременно купившие билеты на удобные для них места, оказались в затруднительном положении.
Один из разочарованных поклонников поделился своей историей в социальных сетях. По его словам, приобретённые им билеты на «балкон» были аннулированы буквально за день до мероприятия. Вместо этого организаторы предложили зрителям переместиться на танцпол, билеты на который изначально стоили дороже.
Организаторы концерта попытались объяснить внезапные изменения необходимостью пересмотра конфигурации сцены. По их словам, новая планировка сделает шоу более зрелищным и комфортным для большинства зрителей. Они также подчеркнули, что предложенные взамен места соответствуют более высоким ценовым категориям, что должно компенсировать возникшие неудобства.
Несмотря на возникшие трудности, концерт Zivert всё же состоится в ближайшую субботу, 14 сентября, начало в 19:00. Стоимость билетов варьируется, начиная от 3 200 рублей. Многие поклонники, несмотря на разочарование от организационных проблем, всё ещё планируют посетить выступление любимой исполнительницы.
Напомним, что 11 сентября прошли концерты посвященные Егору Летову.