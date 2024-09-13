gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября, 11:00

Published 13 сентября, 11:00

Modified 13 сентября, 11:00

Updated 13 сентября, 11:00

В Омске появился рейтинг новостроек

От «Березки» до «Зеленого острова»: сформирован рейтинг омских новостроек

13 сентября 2024, 11:00
Фото: 1MI

В Омске появился рейтинг новостроек

По сумме показателей лучшим оказался ЖК на Сибирском проспекте.

На данный момент в Омске продаются квартиры в 9 строящихся жилых комплексах. Это следует из рейтинга новостроек, составленного Городом55. Новые ЖК занимают места в этом рейтинге в соответствии с целым рядом критериев — минимальной и максимальной ценой за 1 квадратный метр, числом квартир, находящихся в продаже, числом машиномест, прилагающихся к конкретному дому.

Лидером рейтинга оказался ЖК «Березка» на Сибирском проспекте (это Московка-2), у которого по всем критериям 3-я или (в крайнем случае) 4-я позиция. Замыкает рейтинг ЖК «Зеленый остров»: квартир в продаже всего 3, минимальная цена за квадрат жилья самая высокая.

Рейтинг омских новостроек: кто и где возводит самое доступное жилье
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Омская область#Новости#Рейтинги#Новостройки
Подпишитесь
Популярное