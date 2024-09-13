От «Березки» до «Зеленого острова»: сформирован рейтинг омских новостроек

На данный момент в Омске продаются квартиры в 9 строящихся жилых комплексах. Это следует из рейтинга новостроек, составленного Городом55. Новые ЖК занимают места в этом рейтинге в соответствии с целым рядом критериев — минимальной и максимальной ценой за 1 квадратный метр, числом квартир, находящихся в продаже, числом машиномест, прилагающихся к конкретному дому.