От «Березки» до «Зеленого острова»: сформирован рейтинг омских новостроек

Posted 13 сентября, 11:00
Published 13 сентября, 11:00
Modified 13 сентября, 11:00
Updated 13 сентября, 11:00
На данный момент в Омске продаются квартиры в 9 строящихся жилых комплексах. Это следует из рейтинга новостроек, составленного Городом55. Новые ЖК занимают места в этом рейтинге в соответствии с целым рядом критериев — минимальной и максимальной ценой за 1 квадратный метр, числом квартир, находящихся в продаже, числом машиномест, прилагающихся к конкретному дому.
Лидером рейтинга оказался ЖК «Березка» на Сибирском проспекте (это Московка-2), у которого по всем критериям 3-я или (в крайнем случае) 4-я позиция. Замыкает рейтинг ЖК «Зеленый остров»: квартир в продаже всего 3, минимальная цена за квадрат жилья самая высокая.