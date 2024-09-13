От 100 до 230 тысяч за метр: появились данные о ценах на жилье в омских новостройках

Posted 13 сентября, 11:30
Published 13 сентября, 11:30
Modified 13 сентября, 11:30
Updated 13 сентября, 11:30
Цены на жилье в омских новостройках варьируются в диапазоне от 105 до 230 тысяч рублей за квадратный метр. Это следует из рейтинга, подготовленного Городом55. Самые дешевые квартиры (от 105 200 рублей за квадрат) продаются в новом ЖК на Дианова, самые дорогие (до 231 672 рубля за квадрат) — в микрорайоне «Зеленая река».
Интересно, что именно в «Зеленой реке» сейчас больше всего квартир на продаже — 470. На Дианова продающегося жилья в десятки раз меньше (13 квартир). Впрочем, это может быть связано в том числе и с разными масштабами строительства.
Напомним: подготовленный Городом55 рейтинг омских новостроек предполагает оценку ЖК сразу по ряду параметров. Это минимальная цена за квадратный метр, максимальная цена, число квартир, находящихся в продаже, число машиномест для жильцов. По интегральной оценке лидером стал ЖК «Березка» на Сибирском проспекте.