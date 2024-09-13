Омская прокуратура в очередной раз озаботилась долгами «Тепловой компании»

Город55 не раз писал о трудном положении «Тепловой». Регулярно появляются новости о том, что очередной кредитор компании решил добиваться ее банкротства. В 2023 году ТК была преобразована из муниципального предприятия в акционерное общество, но к каким-то заметным изменениям это не привело.