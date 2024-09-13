Омская прокуратура в очередной раз озаботилась долгами «Тепловой компании»

Posted 13 сентября, 10:15
Published 13 сентября, 10:15
Modified 13 сентября, 10:28
Updated 13 сентября, 10:28
На следующей неделе в Омске пройдет очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Один из пунктов повестки — обсуждение отчета прокуратуры «о состоянии законности и правопорядка» в первой половине 2024 года. Этот документ есть в распоряжении Города55, и в нем особое внимание уделено вопросам ЖКХ.
В частности, прокурор вспоминает о «Тепловой компании».
— Особую обеспокоенность вызывает наличие просроченной кредиторской задолженности АО «Тепловая компания» по исполненным субъектами предпринимательской деятельности контрактам, которая составляет 1 702 242 179,19 руб. перед 435 субъектами предпринимательской деятельности за период с 2015 года по настоящее время, — говорится в документе.
Стоит отметить, что выражение обеспокоенности такого рода становится традицией для прокурорских отчетов. В марте 2023 года речь шла о просрочке «более 1 млрд рублей» перед 380 субъектами, в феврале 2024 года — о долгах 1,02 млрд перед 396 субъектами. Таким образом, всего за полгода объем просроченных долгов вырос более чем в полтора раза.
Город55 не раз писал о трудном положении «Тепловой». Регулярно появляются новости о том, что очередной кредитор компании решил добиваться ее банкротства. В 2023 году ТК была преобразована из муниципального предприятия в акционерное общество, но к каким-то заметным изменениям это не привело.