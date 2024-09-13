Омск очищается от наружной рекламы: новые правила изменят облик города

Главным изменением стало резкое сокращение количества рекламных мест в городе. Если раньше бизнесмены могли использовать 1965 площадок, то теперь их осталось лишь 1700. Особенно сильно это коснется остановочных навесов: их число для размещения рекламы уменьшилось с 165 до всего 6. Эти навесы, ранее выполнявшие функцию рекламной площадки, теперь будут в значительной степени недоступны для бизнеса.