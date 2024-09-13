Омск очищается от наружной рекламы: новые правила изменят облик города

Posted 13 сентября, 08:59
Published 13 сентября, 08:59
Modified 13 сентября, 09:03
Updated 13 сентября, 09:03
В Омске вступили в силу новые правила размещения наружной рекламы, которые вызвали активные обсуждения как среди предпринимателей, так и среди жителей города. 10 сентября мэр Сергей Шелест подписал постановление № 700, вносящее серьезные изменения в рекламную политику.
Главным изменением стало резкое сокращение количества рекламных мест в городе. Если раньше бизнесмены могли использовать 1965 площадок, то теперь их осталось лишь 1700. Особенно сильно это коснется остановочных навесов: их число для размещения рекламы уменьшилось с 165 до всего 6. Эти навесы, ранее выполнявшие функцию рекламной площадки, теперь будут в значительной степени недоступны для бизнеса.
К тому же, исчезли популярные конструкции типа панель-кронштейн, которые зачастую размещались на стенах зданий. Ранее таких объектов было 56, и вместо них теперь предусмотрены фасадные рекламные конструкции, но для них выделена только одна площадка в городе, что ограничивает возможности предпринимателей.
Хотя такие изменения не стали полной неожиданностью, поскольку подобные корректировки начали внедряться ещё в октябре прошлого года, текущие сокращения мест для рекламы вызывают опасения относительно будущего рекламной сферы в Омске.
В ответ на новые условия бизнесу будет необходимо пересмотреть свои методы продвижения и искать альтернативные каналы рекламы. Жители города, в свою очередь, могут надеяться на более упорядоченный город без чрезмерной визуальной информации, что отклоняется от прежнего острого визуального перегруза.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал, как омский «Хоум Банк» рассылал рекламу без согласия клиента. Антимонопольная служба начала расследование по этому делу.