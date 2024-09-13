Омичи исполнили сербскую народную песню «Тамо далеко» на фестивале Kustendorf CLASSIC

Posted 13 сентября, 07:15
Published 13 сентября, 07:15
Modified 13 сентября, 07:15
Updated 13 сентября, 07:15
Участники фестиваля Kustendorf CLASSIC, собравшиеся в этнодеревне Дрвенград, поставили яркую точку в мероприятии, исполнив сербскую народную песню «Тамо далеко». К слову, изначально выступление в общую программу не входило: российско-белорусский ансамбль образовался «стихийно» под руководством председателя жюри фестиваля — дирижера Михаила Голикова, а выступление было тепло принято не только слушателями, но и участниками номера:
«Петь мне нравилось с самого детства, хотя в музыкальную школу я пошел, скорее, для общего развития. Помню, как еще будучи ребенком, увидел по телевизору концерт Дмитрия Хворостовского. Я настолько сильно впечатлялся его исполнением, что раз и навсегда решил связать жизнь с академическим вокалом. Сейчас я учусь на четвертом курсе Омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина, мечтаю поступить в консерваторию и в дальнейшем работать в оперном театре. Конечно, для таких высоких целей необходимо постоянное совершенствование своего ремесла. И тем более радостно для меня было оказаться в числе участников фестиваля Kustendorf CLASSIC. Эмоции от этого события — сплошной восторг, а навыки и опыт, которые я отсюда вынес, уверен, очень помогут мне в будущем», — поделился эмоциями Артем Мартиросян, участник фестиваля Kustendorf CLASSIC из Омска.
Сам фестиваль состоялся уже в 11-й раз, собрав 37 молодых музыкантов из 3 трех стран: России, Сербии и Белоруссии. Кроме того, по уже сложившейся традиции, мероприятие поддержала компания «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Почетным гостем фестиваля стал министр культуры Сербии Никола Селакович.
«Этот фестиваль — продолжение моей старой идеи о том, что Дрвенград должен принимать всех многообещающих молодых артистов. Они, выступая в компании более опытных коллег, могут сделать здесь первые шаги в карьере, которые приведут их к удаче. Человек должен сам создавать удачные обстоятельства, а не просто ждать их. Именно поэтому наша сцена уже 11 лет благодаря „Газпром нефти“, нашим друзьям из России, выбирает молодые таланты, дает им возможность жить здесь и выступать на этой сцене», — отметил Эмир Кустурица, основатель фестиваля Kustendorf CLASSIC.
Как правило, выступления в Дрвенграде проходят в нескольких номинациях: духовые и струнные инструменты, фортепиано, а также вокал — лучшие из исполнителей, в память о своем триумфе, получают фигурки золотой, серебряной и бронзовой матрешек. Такую форму для награды выбрали не случайно: образ матрешки символизирует единство славянских народов, подкрепленное общей историей и культурой. Кроме того, каждая такая матрешка — само по себе произведение искусства, созданное российскими мастерами.
И одна из них даже отправилась в Омск — вместе с пианистом Сергеем Баженовым: ему досталось «серебро» фестиваля. Золотая матрешка осталась в Сербии — ее вручили белградскому скрипачу Матие Спасоевичу, а бронзовая награда досталась Белоруссии — саксофонисту из Минска Дмитрию Шувалову.
«Участвовать в фестивале Kustendorf CLASSIC я приехал во второй раз. Сначала, признаюсь, сомневался, думал, что недостаточно подготовился. Но после собственного сольного концерта в Омске решил ехать — была не была. Созвонился со своим преподавателем, мы подали заявку. И когда я готовился к госэкзаменам, пришло сообщение о том, что отбор я прошел. Так оказался в Дрвенграде снова. Мне здесь очень нравится: красивые места, тепло, лето даже в сентябре. Все ребята-участники талантливые, добрые и отзывчивые. Оригинальные по характеру, со всеми интересно общаться. И, конечно, было очень приятно оказаться на одной сцене с Эмиром Кустурицей — не просто выдающимся режиссером и известным музыкантом, а человеком, который прикладывает огромные усилия к развитию и сохранению российской и сербской культур», — рассказал Сергей Баженов, серебряный призер фестиваля Kustendorf CLASSIC из Омска.