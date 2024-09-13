Омичи исполнили сербскую народную песню «Тамо далеко» на фестивале Kustendorf CLASSIC

Как правило, выступления в Дрвенграде проходят в нескольких номинациях: духовые и струнные инструменты, фортепиано, а также вокал — лучшие из исполнителей, в память о своем триумфе, получают фигурки золотой, серебряной и бронзовой матрешек. Такую форму для награды выбрали не случайно: образ матрешки символизирует единство славянских народов, подкрепленное общей историей и культурой. Кроме того, каждая такая матрешка — само по себе произведение искусства, созданное российскими мастерами.