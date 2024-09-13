Кузбассовцам рассказали, какой должна быть температура в квартире

Posted 13 сентября, 10:54
Published 13 сентября, 10:54
Modified 14 сентября, 12:58
Updated 14 сентября, 12:58
При этом принципиально важным результатом является не степень нагрева отопительного прибора в квартире, а создаваемый при этом температурный режим, пишет sibdepo.ru.
Нормативная температура воздуха в жилых помещениях при работе системы отопления регламентируется правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ. Об этом сообщила начальник Государственной жилищной инспекции Кузбасса Ирина Гайденко в своих социальных сетях.
«В соответствии с данным постановлением температура воздуха в квартире должна быть не менее + 20°С (в угловых комнатах квартир — не ниже +22°С) и не выше +24°С (в угловых комнатах — не выше +26°С). Существуют допустимые колебания температур: снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) — не более 3°С. Превышение нормативной температуры — не более 4°С», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае, если температура ниже положенного, можно требовать от УК составления акта услуги ненадлежащего качества. Акт будет являться основанием для перерасчета платы.