Кузбассовцам рассказали, какой должна быть температура в квартире

«В соответствии с данным постановлением температура воздуха в квартире должна быть не менее + 20°С (в угловых комнатах квартир — не ниже +22°С) и не выше +24°С (в угловых комнатах — не выше +26°С). Существуют допустимые колебания температур: снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) — не более 3°С. Превышение нормативной температуры — не более 4°С», — говорится в сообщении.