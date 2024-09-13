Компании из Нижнего Тагила заказали обследование Кадетского корпуса

Напомним: на сайте госзакупок уже появлялся лот, связанный с обследованием тира Кадетского корпуса, но заявка была аннулирована спустя всего несколько дней. В роли заказчика выступало казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области». Городу55 тогда объяснили, что планируется обследовать весь Кадетский корпус. Властям необходимо оценить состояние всего комплекса зданий, чтобы понять, как можно его использовать в будущем.