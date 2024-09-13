Компании из Нижнего Тагила заказали обследование Кадетского корпуса

Posted 13 сентября, 06:48
Published 13 сентября, 06:48
Modified 13 сентября, 06:50
Updated 13 сентября, 06:50
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства РФ» заключил договор на «выполнение обмерных работ строительных конструкций» комплекса зданий в центре Омска. Речь идет о помещениях Кадетского корпуса на улице Ленина, в которых это заведение располагалось до переезда на Левый берег.
Подрядчиком стало ООО «Проекция» из Нижнего Тагила в Свердловской области. Эта компания должна будет согласно договору, опубликованному на сайте госзакупок, обмерить помещения учебного корпуса, клуба-музея и казармы и передать заказчику соответствующие графические материалы. Заказчик со своей стороны обязуется обеспечить сотрудникам «Проекции» доступ на все объекты, вскрыть перекрытия, железобетонные конструкции, кровлю и отделочные слои стен, а потом выполнить заделку.
Работы должны быть выполнены в течение 3 месяцев после того, как подрядчика пустят на объект, но не позже 25 февраля 2025 года. Их стоимость — 3,5 млн рублей.
Напомним: на сайте госзакупок уже появлялся лот, связанный с обследованием тира Кадетского корпуса, но заявка была аннулирована спустя всего несколько дней. В роли заказчика выступало казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области». Городу55 тогда объяснили, что планируется обследовать весь Кадетский корпус. Властям необходимо оценить состояние всего комплекса зданий, чтобы понять, как можно его использовать в будущем.