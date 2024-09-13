Губернатор Хоценко подчеркнул стратегическое значение Омска на московской презентации

Омская область стабильно входит в ТОП-20 по эффективности промышленной политики и научно-технологическому развитию. В регионе действуют три индустриальных парка и 12 промышленных кластеров. С 2021 по 2023 год местным предприятиям была оказана финансовая поддержка на сумму более 3,3 млрд рублей.