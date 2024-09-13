Губернатор Хоценко подчеркнул стратегическое значение Омска на московской презентации

Posted 13 сентября, 02:45
Published 13 сентября, 02:45
Modified 13 сентября, 02:59
Updated 13 сентября, 02:59
Событие состоялось 12 сентября и было посвящено экономическим преимуществам региона, крупным инфраструктурным и импортозамещающим проектам. Цель презентации — создать положительный имидж Омской области и привлечь инвесторов.
Губернатор Виталий Хоценко отметил важность Омска для реализации бизнес-идей и рассказал об успешных инвестиционных проектах. Он подчеркнул, что в регионе действуют льготные налоговые условия и программы поддержки для предпринимателей.
«Мы открыты к новым идеям и умеем быстро адаптироваться к изменениям», — сказал Хоценко.
На мероприятии была представлена команда инвестиционного блока правительства Омской области. Заместитель председателя правительства Андрей Шпиленко осветил новые инфраструктурные площадки и программы поддержки для инвесторов. Министр экономического развития Анна Негодуйко поделилась ключевыми экономическими показателями региона, а директор Фонда развития промышленности Светлана Баженова рассказала о стратегии кластерного развития в Омской области.
Омская область стабильно входит в ТОП-20 по эффективности промышленной политики и научно-технологическому развитию. В регионе действуют три индустриальных парка и 12 промышленных кластеров. С 2021 по 2023 год местным предприятиям была оказана финансовая поддержка на сумму более 3,3 млрд рублей.
Регион также занимает высокие позиции в рейтингах государственно-частного партнерства и экспорта, а агропромышленный комплекс активно развивается.