Глава омского муниципального района посетил с рабочей поездкой Пушкинское поселение

Модернизация, завершенная в 2022 году, позволила значительно увеличить мощности предприятия: по последним данным, сейчас СПК содержит более 1,5 тыс голов крупного рогатого скота (до модернизации это значение было практически на треть меньше), а посевная площадь сельскохозяйственного производственного кооператива насчитывает более 1,7 тыс гектаров. Кроме того, как отметил Геннадий Долматов в своих социальных сетях, это предприятие оснащено по последнему слову техники: автоматизированными системами управления стадом и кормежкой скота, а новый доильный зал позволил разместить оборудование, необходимое для работы доильных аппаратов и поддержания температуры полученного молока.