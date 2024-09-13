Глава омского муниципального района посетил с рабочей поездкой Пушкинское поселение

Posted 13 сентября, 10:00
Published 13 сентября, 10:00
Modified 13 сентября, 10:02
Updated 13 сентября, 10:02
6 сентября глава Омского муниципального района, Геннадий Долматов, вместе со своими заместителями и депутатами, совершил рабочую поездку в Пушкинское сельское поселение, в ходе которой представители муниципальной администрации посетили предприятия, играющую важную роль в экономике района и реализующие инвестиционные проекты.
Первой подобной организацией «на повестке дня» стало предприятие «Метеоприбор», выступающее ведущим разработчиком и производителем оборудования, востребованного на рынке гидро- и метеорологических приборов.
Цеха «Метеоприбора» располагаются в деревне Ракитинка и способны обеспечить рабочими местами порядка 90 человек: большая часть персонала задействована на непосредственном производстве оборудования. Однако вскоре ситуация изменится, ведь предприятие постепенно расширяется: уже запланированы к строительству заготовительный участок и новый корпус, предназначенный под размещение производственного цеха площадью почти 1,5 тыс квадратных метров. На реализацию подобного проекта потребуется около 89 млн рублей, но подобная инициатива благотворно скажется на районном рынке труда — предполагается, что после модернизации на предприятии появится 27 новых рабочих мест.
Кроме того, представители администрации посетили и предприятие, уже прошедшее процесс модернизации: СПК «Пушкинский». Для села Пушкино данный производственный кооператив является градообразующим предприятием, обеспечивающим трудоустройством около 200 человек.
Модернизация, завершенная в 2022 году, позволила значительно увеличить мощности предприятия: по последним данным, сейчас СПК содержит более 1,5 тыс голов крупного рогатого скота (до модернизации это значение было практически на треть меньше), а посевная площадь сельскохозяйственного производственного кооператива насчитывает более 1,7 тыс гектаров. Кроме того, как отметил Геннадий Долматов в своих социальных сетях, это предприятие оснащено по последнему слову техники: автоматизированными системами управления стадом и кормежкой скота, а новый доильный зал позволил разместить оборудование, необходимое для работы доильных аппаратов и поддержания температуры полученного молока.
Также, в ходе поездки, команда администрации посетила и один из важнейших социальных объектов, начавших свою работу в 2019 году — хоспис «Дом радужного детства». Учреждение, созданное по европейскому типу, стало одним из самых первых хосписов, появившихся за Уралом. И, несмотря на всю трудность подобной работы, центр продолжает о детях с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.
Как рассказал руководитель центра помощи детям «Радуга», Валерий Евстигнеев, хоспис оснащен всеми необходимыми средствами реабилитации для маленьких пациентов. Кроме того, центр оказывает и выездную помощь для детей: как правило, с некоторыми заболеваниями невозможны визиты в больницу, поэтому в хосписе была создана служба паллиативной помощи, способная работать на дому. В состав выездных бригад входят социальные работники, врачи, медсестры и психологи. Также специалисты хосписа совершенствуют и методику работы, подбирая уникальные подходы к каждому пациенту. Ежегодно хоспис оказывает помощь более чем 800 детям.
Завершилась поездка главы района в деревне Подгородка — там Геннадий Долматов навестил семью одного из участников СВО. Как особенно подчеркнул глава администрации Омского муниципального района, поддержка и помощь семьям участников специальной военной операции будет продолжена.