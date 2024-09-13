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Posted 13 сентября, 03:00

Published 13 сентября, 03:00

Modified 13 сентября, 11:02

Updated 13 сентября, 11:02

Эксперты рассказали о симптомах, указывающих на прогрессирующий рак кишечника

13 сентября 2024, 03:00
Ученые назвали симптомы рака кишечника, которые сигнализируют о росте опухоли на ранней стадии. Согласно статистике, пациенты, у которых в последующем диагностируют онкологию, часто жалуются на боли в животе и частые запоры.

Рак кишечника — коварное заболевание, о котором зачастую узнают, когда болезнь достигла последних стадий. Для того, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии, нужно прислушиваться к своему организму и обращаться к врачу при появлении первых симптомах, настаивают Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Исследователи назвали самые частые симптомы, отмеченные у пациентов с раком кишечника на ранней стадии.

В первую очередь — это боли в животе, говорится в материале, опубликованном в Mirror. Также в списке ранних симптомов частые запоры, кровотечения, кровь в стуле, диарея и анемия.

По словам экспертов, эти четыре основных признака обычно проявляются в период от трех месяцев до двух лет до постановки диагноза, пишет ИА RuNews24.ru.

При этом симптомы одинаковы как для пациентов в молодом возрасте, так и более пожилых больных.

Ученые отмечают, при своевременном выявлении рака кишечника шансы на стойкую ремиссию довольно высокие. При этом качество жизни практически не изменится, ведь развитие болезни можно остановить.

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