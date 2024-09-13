Эксперты рассказали о симптомах, указывающих на прогрессирующий рак кишечника

Рак кишечника — коварное заболевание, о котором зачастую узнают, когда болезнь достигла последних стадий. Для того, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии, нужно прислушиваться к своему организму и обращаться к врачу при появлении первых симптомах, настаивают Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.