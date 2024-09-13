Эксперты рассказали о симптомах, указывающих на прогрессирующий рак кишечника

Posted 13 сентября, 03:00
Published 13 сентября, 03:00
Modified 13 сентября, 11:02
Updated 13 сентября, 11:02
Рак кишечника — коварное заболевание, о котором зачастую узнают, когда болезнь достигла последних стадий. Для того, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии, нужно прислушиваться к своему организму и обращаться к врачу при появлении первых симптомах, настаивают Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.
Исследователи назвали самые частые симптомы, отмеченные у пациентов с раком кишечника на ранней стадии.
В первую очередь — это боли в животе, говорится в материале, опубликованном в Mirror. Также в списке ранних симптомов частые запоры, кровотечения, кровь в стуле, диарея и анемия.
По словам экспертов, эти четыре основных признака обычно проявляются в период от трех месяцев до двух лет до постановки диагноза, пишет ИА RuNews24.ru.
При этом симптомы одинаковы как для пациентов в молодом возрасте, так и более пожилых больных.
Ученые отмечают, при своевременном выявлении рака кишечника шансы на стойкую ремиссию довольно высокие. При этом качество жизни практически не изменится, ведь развитие болезни можно остановить.