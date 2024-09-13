Экономические качели: что подешевело и подорожало в Омской области за август

Posted 13 сентября, 07:04
Published 13 сентября, 07:04
Modified 13 сентября, 07:06
Updated 13 сентября, 07:06
По данным Омскстата, в августе текущего года наблюдалась незначительная дефляция — общий уровень цен снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты связывают это явление с сезонными факторами и изменениями в транспортной сфере.
Продовольственный сектор продемонстрировал неоднозначную динамику. С одной стороны, наблюдалось существенное снижение цен на некоторые овощи и фрукты. Например, стоимость свеклы уменьшилась более чем на треть, а цены на морковь, виноград и картофель снизились примерно на 20%. С другой стороны, ряд товаров подорожал: цены на апельсины выросли почти на 20%, а на лимоны — более чем на 12%. Интересно отметить, что такие продукты, как мед и кофе, также продемонстрировали рост цен.
В сфере непродовольственных товаров наблюдалась тенденция к повышению цен. Средний рост составил 0,8%, что превышает показатели продовольственного сектора. Особенно заметно подорожали товары для детей и некоторые предметы одежды. Например, цена на детский крем выросла более чем на 12%, а стоимость мужских кожаных курток и женских демисезонных пальто увеличилась примерно на 8%. При этом некоторые товары, такие как велосипеды для взрослых и косметические средства, стали дешевле.
Наиболее интересные изменения произошли в сфере услуг. В целом наблюдалось снижение цен на 1,9%, однако в разных секторах ситуация существенно отличалась. Наиболее заметное падение цен произошло в транспортной сфере: стоимость авиабилетов эконом-класса снизилась более чем на треть, а цены на железнодорожные билеты в плацкартные вагоны упали примерно на четверть.
В то же время туристический сектор продемонстрировал противоположную тенденцию. Стоимость путевок в популярные туристические направления, такие как Турция и Египет, выросла на 17,6% и 12,9% соответственно.
Финансовый сектор также не остался в стороне от ценовых изменений. Плата за пользование потребительскими кредитами увеличилась на 12,5%. Аналогичные изменения произошли у стоимости ветеринарных услуг.
Напомним, что помимо остального, поднялись цены на топливо. В среднем стоимость горючего выросла на 1,9%.