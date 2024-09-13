Экономические качели: что подешевело и подорожало в Омской области за август

Продовольственный сектор продемонстрировал неоднозначную динамику. С одной стороны, наблюдалось существенное снижение цен на некоторые овощи и фрукты. Например, стоимость свеклы уменьшилась более чем на треть, а цены на морковь, виноград и картофель снизились примерно на 20%. С другой стороны, ряд товаров подорожал: цены на апельсины выросли почти на 20%, а на лимоны — более чем на 12%. Интересно отметить, что такие продукты, как мед и кофе, также продемонстрировали рост цен.