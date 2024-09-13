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Posted 13 сентября, 07:04

Published 13 сентября, 07:04

Modified 13 сентября, 07:06

Updated 13 сентября, 07:06

В Омской области изменились цены на свеклу и куртки

Экономические качели: что подешевело и подорожало в Омской области за август

13 сентября 2024, 07:04
Фото: Изображение Midjourney

В Омской области изменились цены на свеклу и куртки

В Омской области за прошлый месяц было зафиксировано снижение цен на авиабилеты и сезонные продукты.

По данным Омскстата, в августе текущего года наблюдалась незначительная дефляция — общий уровень цен снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты связывают это явление с сезонными факторами и изменениями в транспортной сфере.

Продовольственный сектор продемонстрировал неоднозначную динамику. С одной стороны, наблюдалось существенное снижение цен на некоторые овощи и фрукты. Например, стоимость свеклы уменьшилась более чем на треть, а цены на морковь, виноград и картофель снизились примерно на 20%. С другой стороны, ряд товаров подорожал: цены на апельсины выросли почти на 20%, а на лимоны — более чем на 12%. Интересно отметить, что такие продукты, как мед и кофе, также продемонстрировали рост цен.

В сфере непродовольственных товаров наблюдалась тенденция к повышению цен. Средний рост составил 0,8%, что превышает показатели продовольственного сектора. Особенно заметно подорожали товары для детей и некоторые предметы одежды. Например, цена на детский крем выросла более чем на 12%, а стоимость мужских кожаных курток и женских демисезонных пальто увеличилась примерно на 8%. При этом некоторые товары, такие как велосипеды для взрослых и косметические средства, стали дешевле.

Фото: Омскстат.

Наиболее интересные изменения произошли в сфере услуг. В целом наблюдалось снижение цен на 1,9%, однако в разных секторах ситуация существенно отличалась. Наиболее заметное падение цен произошло в транспортной сфере: стоимость авиабилетов эконом-класса снизилась более чем на треть, а цены на железнодорожные билеты в плацкартные вагоны упали примерно на четверть.

В то же время туристический сектор продемонстрировал противоположную тенденцию. Стоимость путевок в популярные туристические направления, такие как Турция и Египет, выросла на 17,6% и 12,9% соответственно.

Финансовый сектор также не остался в стороне от ценовых изменений. Плата за пользование потребительскими кредитами увеличилась на 12,5%. Аналогичные изменения произошли у стоимости ветеринарных услуг.

Напомним, что помимо остального, поднялись цены на топливо. В среднем стоимость горючего выросла на 1,9%.

Резкий рост цен на топливо в Омске: бензин и дизель стали дороже
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#Екатерина Тараленко#Омск#Цены#Новости
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