Дело об упавшей на женщину вывеске в Кузбассе привлекло внимание главы СК

«В эфире федерального телевидения сообщается о длительном расследовании уголовного дела по факту падения в ноябре 2023 года вывески с фасада торгового центра на женщину в городе Новокузнецке Кемеровской области, в результате чего ей были причинены телесные повреждения», — говорится в сообщении.