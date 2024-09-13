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Posted 13 сентября, 19:59

Published 13 сентября, 19:59

Modified 14 сентября, 13:00

Updated 14 сентября, 13:00

Дело об упавшей на женщину вывеске в Кузбассе привлекло внимание главы СК

13 сентября 2024, 19:59
Председатель СК России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об упавшей на новокузнечанку рекламной вывеске.

Инцидент произошёл почти год назад, сообщает официальный канал Следственного комитета Российской Федерации, сообщает sibdepo.ru.

«В эфире федерального телевидения сообщается о длительном расследовании уголовного дела по факту падения в ноябре 2023 года вывески с фасада торгового центра на женщину в городе Новокузнецке Кемеровской области, в результате чего ей были причинены телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Председателем СК России Александром Бастрыкиным было дано поручение руководителю СУ СК России по Кемеровской области Александру Безукладникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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