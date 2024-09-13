Дело об упавшей на женщину вывеске в Кузбассе привлекло внимание главы СК

Posted 13 сентября, 19:59
Published 13 сентября, 19:59
Modified 14 сентября, 13:00
Updated 14 сентября, 13:00
Инцидент произошёл почти год назад, сообщает официальный канал Следственного комитета Российской Федерации, сообщает sibdepo.ru.
«В эфире федерального телевидения сообщается о длительном расследовании уголовного дела по факту падения в ноябре 2023 года вывески с фасада торгового центра на женщину в городе Новокузнецке Кемеровской области, в результате чего ей были причинены телесные повреждения», — говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Председателем СК России Александром Бастрыкиным было дано поручение руководителю СУ СК России по Кемеровской области Александру Безукладникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.