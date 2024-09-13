Больше всего на Левом: рейтинг омских новостроек прояснил географию

Posted 13 сентября, 12:00
Published 13 сентября, 12:00
Modified 13 сентября, 12:00
Updated 13 сентября, 12:00
Из рейтинга омских новостроек, подготовленного Городом55, следует, что чаще всего новые жилые комплексы появляются в Кировском административном округе города. Из 9 ЖК, вошедших в рейтинг, на Левом расположены 4: «Зеленая река», «Кварталы Драверта», микрорайон «Садовый» и ЖК на Дианова.
На Советский округ приходится только 1 новый ЖК — «Зеленый остров». В Ленинском округе расположен тоже 1 ЖК, «Березка». Остальные 3 («Успех», «Северное сияние» и «Пушкина 77») — это Центральный округ.
Напомним: лидером рейтинга по совокупности всех критериев (количество квартир, находящихся в продаже, цены, обеспеченность машиноместами) стал ЖК «Березка». Последнее место делят между собой «Зеленый остров» и «Северное сияние».