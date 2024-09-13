Больше всего на Левом: рейтинг омских новостроек прояснил географию

Из рейтинга омских новостроек, подготовленного Городом55, следует, что чаще всего новые жилые комплексы появляются в Кировском административном округе города. Из 9 ЖК, вошедших в рейтинг, на Левом расположены 4: «Зеленая река», «Кварталы Драверта», микрорайон «Садовый» и ЖК на Дианова.