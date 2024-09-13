«Боль невозможно передать». В Омской области простились с тремя бойцами СВО

Posted 13 сентября, 13:00
Published 13 сентября, 13:00
Modified 13 сентября, 13:03
Updated 13 сентября, 13:03
Сегодня, 13 сентября, в селе Троицком Омского района простились с бойцом СВО. Юрий Шарф прогиб при исполнении воинских обязанностей 26 июля, на поля спецоперации он попал в 2023 году.
В Усть-Ишимском районе сегодня проводили в последний путь Сергея Эшметова, также не вернувшегося с СВО. Он ушел на фронт в декабре прошлого года и погиб 1 августа. Мужчина посмертно награжден Орденом Мужества.
«Боль этой утраты невозможно передать словами. Выражаем искреннюю поддержку и глубокие соболезнования родным и близким Сергея», — написали в районной администрации.
Несколько дней назад, 11 сентября, в селе Гуровском Муромцевского района простились с еще одним бойцом — Виктором Бавыкиным. Он погиб 8 августа и также был посмертно награжден Орденом Мужества.