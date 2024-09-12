Заморозки ночью и туман: омичей предупредили о неблагоприятной погоде

Posted 12 сентября 2024, 11:25
Published 12 сентября 2024, 11:25
Modified 12 сентября 2024, 11:25
Updated 12 сентября 2024, 11:25
Синоптики из Объ-Иртышского УГМС предупредили жителей Омской области об очередных неблагоприятных погодных условиях. Так, уже в пятницу, 13 сентября, регион столкнется со слабыми дождями, ночным туманом в отдельных районах и заморозками до -5 градусов.
Из-за этого в регионе не исключены различные чрезвычайные ситуации: техногенные пожары в частном секторе, повреждение и обрыв линий связи и электропередач. Всех, кто станет свидетелями ЧС, возникших вследствие непогоды, просят звонить в МЧС или ЕДДС г. Омска.
Напомним, что как раз-таки завтра в Омске спрогнозировали самый жаркий день сентября. Воздух в этот день прогреется до +23 градусов. Но тепло не задержится надолго: циклон, надвигающийся на область из Югры, принесет похолодание.