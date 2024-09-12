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Posted 12 сентября, 10:30

Published 12 сентября, 10:30

Modified 12 сентября, 10:30

Updated 12 сентября, 10:30

Иллюстрация

Высокие потолки и достойные соседи. В омском элитном ЖК продают огромное помещение

12 сентября 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В доме на месте омского Хлебозавода за 42 млн рублей продают огромное помещение

Использовать 211 «квадратов» можно под ресторан, салон красоты либо банк. Дом находится на Карла Маркса, 40.

В Омске ищут покупателя для помещения площадью 211 «квадратов», расположенного на первом этаже элитного ЖК «Граф» по Карла Маркса, 40. Новому владельцу коммерческая недвижимость достанется за 42,2 млн рублей.

Плюсами помещения называют высокие потолки в 4 метра, отдельный вход с улицы, а также достойных соседей и потенциальное большое количество посетителей, которое должно способствовать росту бизнеса.

«Мы создали особую атмосферу c помощью остекления и высокиx потолков, где одинаково могут разместиться банк, салон красоты, цветочный магазин или семейный ресторан», — говорится в объявлении.
Помещение находится на первом этаже эффектного ЖКПомещение находится на первом этаже эффектного ЖК
Фото: Скриншот Авито. Помещение находится на первом этаже эффектного ЖК

Напомним, что жилой комплекс «Граф» построен на месте омского Хлебозавода. «Специализированный застройщик „Авант“» возводил дом в две очереди. Первые два подъезда многоэтажки сдали под конец 2022 года, а остальную часть ввели в эксплуатацию в декабре 2023-го. Рассчитан дом на 192 квартиры.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Недвижимость#Омск#Продажа#Новости#Жилой комплекс
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