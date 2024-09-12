Высокие потолки и достойные соседи. В омском элитном ЖК продают огромное помещение

Напомним, что жилой комплекс «Граф» построен на месте омского Хлебозавода. «Специализированный застройщик „Авант“» возводил дом в две очереди. Первые два подъезда многоэтажки сдали под конец 2022 года, а остальную часть ввели в эксплуатацию в декабре 2023-го. Рассчитан дом на 192 квартиры.