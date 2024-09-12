В России введут новый метод лечения психических расстройств

Posted 12 сентября, 19:40
Published 12 сентября, 19:40
Modified 14 сентября, 14:42
Updated 14 сентября, 14:42
Этот метод будут использовать для сложных случаев: тяжелой депрессии, особенно при стойких суицидальных мыслях и некоторых форм шизофрении, когда есть угроза жизни пациента. Как рассказал врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович, такой метод считался эффективным и активно использовался после Второй мировой войны, сообщает sibdepo.ru.
«Все новое — это хорошо забытое старое. Электросудорожная терапия была вполне эффективным средством после Второй мировой войны, и использовалось почти до 90-х. Это рекомендовалось для терапии резистентных состояний, когда не работало больше ничего: при психозах, галлюцинозах, при глубокой депрессии, при нарушении витальных функций (когда человек отказывается от еды, у него нарушается сон). Когда было испробовано все, и оно не работало, тогда человек помещался в коматозные палаты, где использовалось не только электросудорожные терапии, но и другие формы. А в 90 годы пришли правозащитники, стали говорить о карательной психиатрии и карательных методах, и запретили эти якобы разрушительные техники. Люди стали погибать, не имея возможности получить еще один шанс на улучшение своего самочувствия», — сказал эксперт.
Он также добавил, что те фрагменты электросудорожной терапии, которые мы видим в кино, совершенно неправдивы.
«То, что нам показывают режиссеры в своих страшных фильмах, где электроды дымятся на висках несчастного пациента, который бьется в судорогах, — глупости, которые должны качнуть эмоциональное состояние зрителя», — отметил психиатр.
Кроме того, по его мнению, стрессогенность у современного человека с каждым разом растет, на это главным образом влияет информационное поле с мощным эмоциональным зарядом.