В России введут новый метод лечения психических расстройств

«Все новое — это хорошо забытое старое. Электросудорожная терапия была вполне эффективным средством после Второй мировой войны, и использовалось почти до 90-х. Это рекомендовалось для терапии резистентных состояний, когда не работало больше ничего: при психозах, галлюцинозах, при глубокой депрессии, при нарушении витальных функций (когда человек отказывается от еды, у него нарушается сон). Когда было испробовано все, и оно не работало, тогда человек помещался в коматозные палаты, где использовалось не только электросудорожные терапии, но и другие формы. А в 90 годы пришли правозащитники, стали говорить о карательной психиатрии и карательных методах, и запретили эти якобы разрушительные техники. Люди стали погибать, не имея возможности получить еще один шанс на улучшение своего самочувствия», — сказал эксперт.