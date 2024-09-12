В Омской области восстановили в должности уволенного за акции главу поселения

Posted 12 сентября, 04:55
Published 12 сентября, 04:55
Modified 12 сентября, 05:15
Updated 12 сентября, 05:15
На выборах главы Осокинского сельского поселения в Калачинском районе произошла неожиданная политическая сенсация. Депутаты единогласно выбрали Сергея Елистратова на этот пост, пишет «Омск-информ».
«Депутаты проголосовали за Сергея Елистратова, и он уже приступил к своим обязанностям», — сообщили в министерстве внутренней политики региона.
Интригу ситуации подогревает тот факт, что ранее Елистратов был уволен за покупку акций компаний, зарегистрированных за границей. Прокуратура выявила эти нарушения, и, несмотря на сопротивление депутатов, удалось добиться его увольнения через суд.
Он попал в федеральный реестр коррупционеров. Однако законодательство позволило ему вновь баллотироваться на выборы.
Елистратов уже 22 года управляет поселением, вероятно, коллеги уже знают его как опытного хозяйственника. Теперь ему предстоит продолжить свою работу в непростой обстановке.
Ранее Город55 писал, что в Калачинском районе прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства, связанные с приобретением главой Осокинского сельского поселения Сергеем Елистратовым ценных бумаг иностранных компаний, что привело к иску о досрочном прекращении его полномочий.