В Ленинском округе Омска произошел крупный пожар

Posted 12 сентября, 07:29
Published 12 сентября, 07:29
Modified 12 сентября, 08:01
Updated 12 сентября, 08:01
Сегодня, 12 сентября, в Ленинском округе произошел пожар. Омичи поделились фото и видео в социальных сетях. Горожане предположили, что возгорание случилось на предприятии «Омсктрансмаш».
В региональном МЧС пока не комментируют произошедшее.
Обновлено.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале подтвердил, что пожар произошел на заводе «Омсктрансмаш». Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта.