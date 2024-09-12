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Posted 12 сентября, 07:29

Published 12 сентября, 07:29

Modified 12 сентября, 08:01

Updated 12 сентября, 08:01

Дым видно из центра города

В Ленинском округе Омска произошел крупный пожар

12 сентября 2024, 07:29
Фото: gorod55.ru
Дым видно из центра города
Густой черный дым видно почти со всех районов города.

Сегодня, 12 сентября, в Ленинском округе произошел пожар. Омичи поделились фото и видео в социальных сетях. Горожане предположили, что возгорание случилось на предприятии «Омсктрансмаш».

Фото: Инцидент Омск.

В региональном МЧС пока не комментируют произошедшее.

Обновлено.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале подтвердил, что пожар произошел на заводе «Омсктрансмаш». Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта.

#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Омсктрансмаш#Ленинский округ
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