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Posted 12 сентября, 17:42

Published 12 сентября, 17:42

Modified 14 сентября, 14:43

Updated 14 сентября, 14:43

В Кузбассе введен режим ЧС

12 сентября 2024, 17:42
В Кузбассе ввели режим «Чрезвычайная ситуация» в агропромышленном комплексе, об этом говорится в постановлении губернатора региона Ильи Середюка.

Так, с сегодняшнего дня, 12 сентября, на территории Кузбасса из-за обильных дождей действует режим ЧС, пишет sibdepo.ru.

«Ввести с 14:00 12.09.2024 и до особого распоряжения на территории Кемеровской области режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ в агропромышленном комплексе и установить региональный уровень реагирования», — написано в документе.

Руководителем ликвидации ЧС назначен министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса. Режим «Чрезвычайная ситуация» будет длиться до особого распоряжения.

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