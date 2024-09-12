В Кузбассе введен режим ЧС

Posted 12 сентября, 17:42
Published 12 сентября, 17:42
Modified 14 сентября, 14:43
Updated 14 сентября, 14:43
Так, с сегодняшнего дня, 12 сентября, на территории Кузбасса из-за обильных дождей действует режим ЧС, пишет sibdepo.ru.
«Ввести с 14:00 12.09.2024 и до особого распоряжения на территории Кемеровской области режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ в агропромышленном комплексе и установить региональный уровень реагирования», — написано в документе.
Руководителем ликвидации ЧС назначен министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса. Режим «Чрезвычайная ситуация» будет длиться до особого распоряжения.