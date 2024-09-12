В Кемерове мэр и прокурор вручили ключи от квартир детям-сиротам

«Все жилые помещения до их фактического предоставления были проверены на соответствие требованиям жилищного, санитарно-эпидемиологического законодательства, строительным и противопожарным нормам, в том числе лично прокурором города с выездом на возводимый жилой дом», — сообщает ведомство.