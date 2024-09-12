В Кемерове мэр и прокурор вручили ключи от квартир детям-сиротам

Posted 12 сентября, 14:48
Published 12 сентября, 14:48
Modified 14 сентября, 14:49
Updated 14 сентября, 14:49
Так, в сентябре текущего года 43 жителя областной столицы, относящиеся к числу детей-сирот, получили квартиры в новом благоустроенном жилом доме 36А по улице Пролетарской. Из них 6 граждан обеспечены жильем благодаря принятым прокуратурой города Кемерово мерам.
Ключи сиротам вручили прокурор города Владимир Шиманович и Глава города Кемерово Дмитрий Анисимов, сообщает sibdepo.ru.
«Все жилые помещения до их фактического предоставления были проверены на соответствие требованиям жилищного, санитарно-эпидемиологического законодательства, строительным и противопожарным нормам, в том числе лично прокурором города с выездом на возводимый жилой дом», — сообщает ведомство.