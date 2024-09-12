В ход идут средства девелоперов: в Омске продолжат строить школы и детские сады

В Омске продолжат строить как детские сады, так и школы, только решаться проблема социальной инфраструктуры будет за счет добровольного участия компаний-застройщиков. Подобные соглашения уже заключаются с городской администрацией. Среди таких застройщиков — фирмы «Брик» и «Полат» (они собираются заняться капремонтом школы на 219 мест с детсадом), «Догма-Омск» на свои средства построит детсад на 290 мест на Светловской, а «Горпроект» пополнит городской бюджет на 50 млн рублей. Средства направят на строительство или реконструкцию образовательных учреждений.