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Posted 12 сентября, 11:40

Published 12 сентября, 11:40

Modified 12 сентября, 11:42

Updated 12 сентября, 11:42

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В ход идут средства девелоперов: в Омске продолжат строить школы и детские сады

12 сентября 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney
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В пресс-службе омской мэрии объяснили, почему детские сады не включили в адресно-инвестиционную программу последующих годов: это является чисто техническим моментом.

На сегодняшнем заседании комитета Омского Горсовета по соцвопросам обсуждался проект адресно-инвестиционной программы (АИП) на 2025 год и плановый 2026–2027 год. В нее, в частности, не включили несколько детских садов. В мэрии объяснили, с чем связан этот шаг.

Изначально возводить дошкольные учреждения собирались за счет софинансирования из вышестоящих бюджетов. Сейчас не стали включать детсады в АИП чисто технически, недостатка бюджетного финансирования этот шаг не касается.

В Омске продолжат строить как детские сады, так и школы, только решаться проблема социальной инфраструктуры будет за счет добровольного участия компаний-застройщиков. Подобные соглашения уже заключаются с городской администрацией. Среди таких застройщиков — фирмы «Брик» и «Полат» (они собираются заняться капремонтом школы на 219 мест с детсадом), «Догма-Омск» на свои средства построит детсад на 290 мест на Светловской, а «Горпроект» пополнит городской бюджет на 50 млн рублей. Средства направят на строительство или реконструкцию образовательных учреждений.

Напомним, что этим летом Горсовет окончательно согласовал проект, согласно которому застройщики получили возможность добровольно участвовать в развитии социнфраструктуры. Перед этим документ, как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, длительное время обсуждали вместе с контрольно-надзорными органами и участниками рынки и неоднократно дорабатывался. Заключение соглашений с компаниями-застройщиками показывает, что документ реально работает.

Инвестиции в образование. Названы компании, которые построят новые школы в Омске
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#Юлия Истомина#Общество#Образование#Омск#Школа#Строительство#Застройщик#Детсад#Новости#Сергей Шелест
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