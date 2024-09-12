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Posted 12 сентября, 07:16

Published 12 сентября, 07:16

Modified 12 сентября, 07:20

Updated 12 сентября, 07:20

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Усталость, головные боли. Омичам рассказали, ждать ли магнитных бурь

12 сентября 2024, 07:16
Фото: Изображение Midjourney
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Омский астроном рассказал, ждать ли магнитных бурь

Омский астроном рассказал, готовится ли омичам к солнечным капризам. Сегодня к ночи начнет проявляться магнитная буря.

Омский астроном рассказал, что вторая волна солнечной плазмы движется к Земле, и в Омске стоит ожидать магнитные бури. Первая волна, к счастью, прошла мимо нашей планеты, но на этот раз астрономы предсказывают магнитные колебания средней степени интенсивности.

Прогнозы специалистов немного разнятся, однако стоит быть готовыми к изменениям в магнитном поле. Ожидается, что буря начнет проявляться уже с сегодняшнего вечера и продлится до двух часов ночи. Это может повлиять не только на атмосферные условия, но и на самочувствие многих людей.

Фото: Скриншот ВК.

Магнитные бури могут вызывать головные боли, усталость и даже ухудшение настроения у чувствительных к изменениям в магнитном поле людей. Важно помнить, что в такие периоды стоит уделять особое внимание своему здоровью: избегать стрессов, больше отдыхать и следить за своим самочувствием.

Ученые ждут мощную магнитную бурю: как она повлияет на омичей
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Новости#Астрономия#Магнитная буря
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