Усталость, головные боли. Омичам рассказали, ждать ли магнитных бурь

Posted 12 сентября, 07:16
Published 12 сентября, 07:16
Modified 12 сентября, 07:20
Updated 12 сентября, 07:20
Омский астроном рассказал, что вторая волна солнечной плазмы движется к Земле, и в Омске стоит ожидать магнитные бури. Первая волна, к счастью, прошла мимо нашей планеты, но на этот раз астрономы предсказывают магнитные колебания средней степени интенсивности.
Прогнозы специалистов немного разнятся, однако стоит быть готовыми к изменениям в магнитном поле. Ожидается, что буря начнет проявляться уже с сегодняшнего вечера и продлится до двух часов ночи. Это может повлиять не только на атмосферные условия, но и на самочувствие многих людей.
Магнитные бури могут вызывать головные боли, усталость и даже ухудшение настроения у чувствительных к изменениям в магнитном поле людей. Важно помнить, что в такие периоды стоит уделять особое внимание своему здоровью: избегать стрессов, больше отдыхать и следить за своим самочувствием.