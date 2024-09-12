Усталость, головные боли. Омичам рассказали, ждать ли магнитных бурь

Прогнозы специалистов немного разнятся, однако стоит быть готовыми к изменениям в магнитном поле. Ожидается, что буря начнет проявляться уже с сегодняшнего вечера и продлится до двух часов ночи. Это может повлиять не только на атмосферные условия, но и на самочувствие многих людей.