Ученые рассказали о секрете долголетия

Posted 12 сентября, 04:00
Published 12 сентября, 04:00
Modified 13 сентября, 10:34
Updated 13 сентября, 10:34
Исследование, проведенное учеными из Университета Эдит Коуэн в Австралии, выявило, что путешествия могут замедлять процесс старения. Согласно результатам работы, такие факторы, как знакомство с новыми людьми, общение и физическая активность, возникающие в процессе туризма, способны значительно отдалить старость, сообщает ИА RuNews24.ru.
Кандидат наук Фанли Ху подчеркивает, что хотя старение невозможно остановить, путешествия могут существенно замедлить этот процесс. Они способствуют улучшению как физического, так и психологического состояния за счет новых впечатлений, активного времяпрепровождения и социальной активности.
Ученый добавляет, что снижение стресса укрепляет защитные силы организма и препятствует воспалительным процессам. Таким образом, влияние туризма затрагивает не только эмоциональное, но и физическое здоровье, подчеркивает Ху.
По данным ФСБ, в 2023 году россияне совершили свыше 27 миллионов поездок за границу, наиболее популярными направлениями стали Турция, Египет и Таиланд.