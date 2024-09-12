Ученые рассказали о секрете долголетия

Кандидат наук Фанли Ху подчеркивает, что хотя старение невозможно остановить, путешествия могут существенно замедлить этот процесс. Они способствуют улучшению как физического, так и психологического состояния за счет новых впечатлений, активного времяпрепровождения и социальной активности.