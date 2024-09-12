Ученые придумали алгоритм ИИ для анализа паттернов мозга

Posted 12 сентября, 07:52
Published 12 сентября, 07:52
Modified 12 сентября, 07:52
Updated 12 сентября, 07:52
Ученые пояснили, что мозг одновременно управляет несколькими процессами. Для выделения определенных паттернов от всех остальных был придуман специальный алгоритм ИИ, передает newkhakasiya.online.
Новая разработка обещает сделать более эффективной работу интерфейсов «мозг — компьютер» для людей, страдающих параличом и не способных передавать мысленные команды своим мышцам. Эти интерфейсы переводят мысленное движение в движение курсора гаджета или искусственной роботизированной руки.
Алгоритм идентифицирует паттерны активности мозга, связанные с конкретным поведением, и обучает нейронную сеть на их основе. Затем он изучает остальные паттерны, чтобы они не сбивали с толку. Применение ИИ позволяет алгоритму анализировать множество различных мозговых паттернов.
Эксперты считают, что новую разработку можно будет применять и в психиатрии, например для диагностики таких состояний, как боль, депрессия, угнетенные состояния и не только. Это позволит точнее подбирать методы лечения для таких пациентов.