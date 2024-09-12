Туристка рассказала, почему Абхазия не подойдет для «культурного» отдыха

Posted 12 сентября, 09:55
Published 12 сентября, 09:55
Modified 12 сентября, 09:58
Updated 12 сентября, 09:58
Туристка Ольга побывала в Абхазии случайно. Изначально девушка собиралась отправиться в Грузию, однако не учла важную деталь — наличие загранпаспорта. Был еще один немаловажный момент — путевка в Абхазию стоила сильно дешевле.
«Свою роль сыграло и то, что тур на пять дней и четыре ночи стоил всего 23 тысячи рублей, плюс билеты на поезд», — рассказала Ольга.
По прибытии туристы отправились на обзорную экскурсию по Гагре. В маршрут вошла колоннада, смотровая площадка, а также дегустация вин и коньяка. Однако, по мнению Ольги, проводить дегустацию в первый день — не очень удачная идея.
«Люди уставшие с дороги, а тут им алкоголь предлагают. Понятно, что никакого удовольствия не получишь. Да и сами вина оказались самыми что ни на есть обыкновенными, как порошковое вино из магазина», — рассказала девушка.
Туристов поселили в гранд-отель «Абхазия», расположенный недалеко от моря. Номер был чистым, с работающим кондиционером в комнате. Но были и свои «минусы», например, обилие мошек.
«Также при заселении мы указали, что нам нужно 2 кровати, пришли в номер, а там одна. Очень долго не приходила горничная, но, когда наконец-то пришла, раздвинула кровать, сделав 2 из одной», — добавила девушка.
«На следующий день мы поехали на автобусе на озеро Рица. Вид озера очень порадовал: вода голубая, яркая и насыщенная, но вот туристов там столько! На прогулку на кораблике по озеру очередь, и на самом кораблике давка, теснота и шум», — поделилась девушка.
Следующим пунктом путешествия был Гегский водопад. Ольга отметила, что он был не очень полноводный и предложила, что причина этому в летней засухе.
«Понравился Новоафонский мужской монастырь, к которому вели полузаброшенные мандариновые сады. К сожалению, в самом монастыре мы посетили только храм, большой, но требующий реставрации. Было бы интересно осмотреть и остальную территорию монастыря, но нам не позволили», — добавила туристка.
Кроме того, впечатлили и пещеры Нового Афона, их размеры и разнообразные сталактиты с подсветкой. Но стоит учесть, что одеваться на экскурсию в пещеры нужно теплее, так как там прохладно, особенно в сравнении с жарой на улице.
«Посетили руины княжеского дворца 10 века, разрушенного во время революции, вокруг заросли травы, территория неухоженная. Да и по пути попадалось очень много заброшенных и разрушенных зданий, особенно жутко выглядели многоэтажки с пустыми выбитыми окнами. Передвигаться пешком по таким местам точно не стоит», — отметила россиянка.
Такое же впечатление на туристов произвела дача Сталина: асфальт во дворе был в трещинах, в комнатах отсутствовало хорошее освещение, а фасад периодически крошился.
«В целом, я считаю, отдых в Абхазии лучше всего подойдет сталкерам: им понравятся царящая повсюду разруха и заброшенные дома. Людям, привыкшим к культурному отдыху, здесь нечем заняться: достопримечательностей мало и они находятся в плачевном состоянии. Хочется, чтобы люди взялись за благоустройство своей земли, тогда она станет замечательным курортом», — заключила Ольга.