Туристка рассказала, почему Абхазия не подойдет для «культурного» отдыха

Кроме того, впечатлили и пещеры Нового Афона, их размеры и разнообразные сталактиты с подсветкой. Но стоит учесть, что одеваться на экскурсию в пещеры нужно теплее, так как там прохладно, особенно в сравнении с жарой на улице.