С буквой «ё»: омские депутаты одобрили еще одну мемориальную доску

Город55 уже писал, что с соответствующей инициативой выступила дирекция омского драмтеатра. Псарева, народная и заслуженная актриса РСФСР, играла в этом театре с 1955 года, а в доме на улице Ленина жила с 1963 года до своей смерти в 2024 году. Возражений у депутатов не нашлось, и свое веское слово сказало только правовое управление Горсовета.