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Posted 12 сентября, 12:11

Published 12 сентября, 12:11

Modified 12 сентября, 12:13

Updated 12 сентября, 12:13

Омские депутаты одобрили еще одну мемориальную доску

С буквой «ё»: омские депутаты одобрили еще одну мемориальную доску

12 сентября 2024, 12:11
Фото: 1MI

Омские депутаты одобрили еще одну мемориальную доску

Этот объект появится на стене жилого дома на улице Ленина.

Сегодня, 12 сентября, в Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки был связан с памятными объектами: депутатам предложили установить на стене жилого дома на улице Ленина мемориальную доску с именем актрисы Елены Псаревой.

Город55 уже писал, что с соответствующей инициативой выступила дирекция омского драмтеатра. Псарева, народная и заслуженная актриса РСФСР, играла в этом театре с 1955 года, а в доме на улице Ленина жила с 1963 года до своей смерти в 2024 году. Возражений у депутатов не нашлось, и свое веское слово сказало только правовое управление Горсовета.

— Букву «ё» у нас никто не отменял, — констатировала сотрудница Евгения Сосновская, предложившая уточнить текст надписи.

Депутаты одобрили это предложение. Отметим, что еще раньше установку мемориальной доски одобрила топонимическая комиссия. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

В Омске появится мемориальная доска с именем актрисы Елены Псаревой
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Мемориальные доски
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