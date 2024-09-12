Робот будет разыскивать пропавших людей и домашних животных

По данным министерства, правительство региона и одна из компаний-разработчиков решений для видеоаналитики заключили соглашение о внедрении цифровых технологий в сфере городской инфраструктуры и безопасности. В областном центре планируют запустить систему распознавания лиц. Она займется поиском правонарушителей и пропавших без вести людей.