Робот будет разыскивать пропавших людей и домашних животных

Posted 12 сентября, 05:23
Published 12 сентября, 05:23
Modified 12 сентября, 05:24
Updated 12 сентября, 05:24
По данным министерства, правительство региона и одна из компаний-разработчиков решений для видеоаналитики заключили соглашение о внедрении цифровых технологий в сфере городской инфраструктуры и безопасности. В областном центре планируют запустить систему распознавания лиц. Она займется поиском правонарушителей и пропавших без вести людей.
Кроме того запланировано тестирование видеоаналитики для контроля вывоза мусора, загруженности остановок и маршрутов общественного транспорта, а также поиска потерявшихся домашних питомцев, пишет sibdepo.ru.