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Posted 12 сентября, 05:23

Published 12 сентября, 05:23

Modified 12 сентября, 05:24

Updated 12 сентября, 05:24

Робот будет разыскивать пропавших людей и домашних животных

12 сентября 2024, 05:23
В Саратовской области внедрят технологии «безопасного города». Об этом корреспонденту телеканала «Саратов 24» сообщили в региональном Мининформе.

По данным министерства, правительство региона и одна из компаний-разработчиков решений для видеоаналитики заключили соглашение о внедрении цифровых технологий в сфере городской инфраструктуры и безопасности. В областном центре планируют запустить систему распознавания лиц. Она займется поиском правонарушителей и пропавших без вести людей.

Кроме того запланировано тестирование видеоаналитики для контроля вывоза мусора, загруженности остановок и маршрутов общественного транспорта, а также поиска потерявшихся домашних питомцев, пишет sibdepo.ru.

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