Резкий рост цен на топливо в Омске: бензин и дизель стали дороже

Posted 12 сентября, 07:23
Published 12 сентября, 07:23
Modified 12 сентября, 07:25
Updated 12 сентября, 07:25
В августе 2024 года в Омске зафиксировано увеличение цен на все категории автомобильного топлива, согласно данным Омскстата.
Бензин показал рост цен на 1,35%: АИ-92 подорожал на 17 копеек, теперь его цена составляет 50,64 рубля за литр. Цена АИ-95 возросла на 21 копейку и достигла 55,09 рубля. Наибольшее повышение отмечено у бензина АИ-98 и АИ-100 — их стоимость улучшилась на 6,48%, составив 75,67 рубля за литр.
Дизельное топливо также увеличило цену на 14 копеек, в результате чего его средняя стоимость составила 66,19 рубля. В то же время газ для автомобилей подорожал на 3,56 рубля (15,39%), достигнув цены 26,7 рубля.
По данным РБК, в августе маржинальность продажи АИ-95 оказалась отрицательной, составив минус 1,57 рубля за литр. Напротив, маржинальность АИ-92 и дизельного топлива продолжает оставаться положительной — 3,79 и 5,69 рубля соответственно.
Эксперты уверены, что на топливном рынке в этом году наблюдается более благоприятная ситуация по сравнению с предыдущим годом. Лидирующие позиции в плане роста маржинальности занимают АИ-98 и АИ-100. Тем не менее, маржинальность АИ-95, вероятно, будет оставаться на уровне близком к нулю до конца года из-за высоких цен на бирже, которые не получают государственной поддержки.
Специалисты подчеркивают, что разрешение актуальных проблем возможно только через увеличение объемов производства и совершенствование процессов биржевой торговли.
Напомним, что в Омской области четыре водителя похитили топливо на сумму более 170 тысяч рублей.