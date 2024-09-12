Резкий рост цен на топливо в Омске: бензин и дизель стали дороже

Эксперты уверены, что на топливном рынке в этом году наблюдается более благоприятная ситуация по сравнению с предыдущим годом. Лидирующие позиции в плане роста маржинальности занимают АИ-98 и АИ-100. Тем не менее, маржинальность АИ-95, вероятно, будет оставаться на уровне близком к нулю до конца года из-за высоких цен на бирже, которые не получают государственной поддержки.