РЭО проведет осенью фестиваль экологии в Нижнем Новгороде

Posted 12 сентября, 16:02
Published 12 сентября, 16:02
Modified 12 сентября, 16:02
Updated 12 сентября, 16:02
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев прокомментировал анонс мероприятия, подчеркнув, что такие фестивали стали ключевым элементом просветительской работы в рамках мусорной реформы. Они помогают жителям России понять важность защиты окружающей среды и принципов экономики замкнутого цикла, направленной на сокращение отходов и повторное использование ресурсов, передает newsnn.ru.
На фестивале в Нижнем Новгороде участники узнают, как применять вторичное сырье и уменьшать количество отходов, а также какой вклад они могут внести в охрану природы, добавил Денис Буцаев.
Посетители мастер-классов смогут узнать о переработке пластика, создании экологической продукции, а также посмотреть мультипликационный сериал «Помощники Земли» и фильм РЭО «Что такое экономика замкнутого цикла?». Представители РЭО уверяют, что программа мероприятия будет насыщенной и интересной.
Фестиваль проводится РЭО при поддержке Русского музея фотографии, галереи «Луна», «Тавриды.Арт», правительства Нижегородской области, компании «Нижэкология-НН», Дома архитектора, движения «Экосистема» и компании «Инфинити Пластик» — победителя «Зеленой премии».
По словам Ксении Федосеевой-Царицынской, директора Русского музея фотографии и совладельца галереи «Луна», искусство через яркие художественные образы способно вызвать эмоциональный отклик и привлечь внимание к экологическим вопросам. Экологическое искусство — мировой тренд, который галерея активно поддерживает в последние годы, добавила она.
Подробная информация о программе фестиваля доступна на его официальном сайте. Для участия в мастер-классах требуется предварительная регистрация.