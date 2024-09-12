Пожар в доме-интернате Омска: МЧС России инициирует расследование

11 сентября в Омске произошел пожар в доме-интернате, который вызвал крупные опасения как у жителей региона, так и у чиновников. Информация о происшествии была зарегистрирована на пульте МЧС в 16:06. Для борьбы с огнем была организована масштабная операция, в которой задействованы 27 спасателей и 7 единиц специализированной техники. Благодаря оперативной работе сотрудников интерната, 50 человек успели эвакуироваться до прихода пожарных.