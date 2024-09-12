Пожар в доме-интернате Омска: МЧС России инициирует расследование

Posted 12 сентября, 06:14
Published 12 сентября, 06:14
Modified 12 сентября, 06:24
Updated 12 сентября, 06:24
11 сентября в Омске произошел пожар в доме-интернате, который вызвал крупные опасения как у жителей региона, так и у чиновников. Информация о происшествии была зарегистрирована на пульте МЧС в 16:06. Для борьбы с огнем была организована масштабная операция, в которой задействованы 27 спасателей и 7 единиц специализированной техники. Благодаря оперативной работе сотрудников интерната, 50 человек успели эвакуироваться до прихода пожарных.
Площадь возгорания, произошедшего на третьем этаже, составила около 10 квадратных метров и была локализована за короткий промежуток времени — всего 15 минут. Тем не менее, предварительное расследование МЧС установило, что причиной инцидента, вероятно, стал аварийный режим работы электросистемы. Особенно настораживает тот факт, что автоматическая система пожарной сигнализации не сработала — сигнал не был передан на дежурный пульт.
Это событие ясно демонстрирует, насколько важна надежная пожарная безопасность в социальных учреждениях. Полковник МЧС Дмитрий Скворцов подчеркнул, что неисправные системы оповещения могут привести к трагическим последствиям, особенно если инцидент случится ночью, когда люди находятся в состоянии покоя.
В связи с произошедшим инцидентом, МЧС начало проверку состояния противопожарных систем в интернатах, чтобы исключить возможность повторения подобных ситуаций в дальнейшем. Обеспечение эффективной защиты от огня в социальных учреждениях должно оставаться приоритетом, чтобы гарантировать безопасность жизни и здоровья граждан.
Напомним, что МЧС по Омской области огласило статистику пожаров за прошедшее лето. Большинство возгораний происходило из-за игнорирования мер безопасности по обращению с огнем.