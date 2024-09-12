Пожар на «Омсктрансмаше», новый замдиректора и дефицитные водители. Омск за день

«Пассажирское предприятие №8» и «Электрический транспорт» с начала года лишились 147 водителей, из них 117 человек нужны на автобусы, 78 — на троллейбусы и 33 — на трамваи. Пополнили за это время коллективы пассажирских предприятий 157 водителей. Тем не менее, на общественный транспорт все равно требуется огромное количество водителей. Высокие для города средние зарплаты не особо привлекают специалистов. Так, водитель автобуса в июле в среднем получал 121 350 рублей, а водитель, работающий на троллейбусе и трамвае — 72 760 рублей.