Пожар на «Омсктрансмаше», новый замдиректора и дефицитные водители. Омск за день

Posted 12 сентября, 13:30
Published 12 сентября, 13:30
Modified 12 сентября, 13:30
Updated 12 сентября, 13:30
Новость №1. На «Омсктрансмаше» днем случился крупный пожар
В Ленинском округе сегодня днем произошел крупный пожар. Загорелась, как оказалось, крыша одного из цехов на территории «Омсктрансмаша», который ремонтировали. На производственном процессе это происшествие никак не отразилось. Обошлось без пострадавших. Спустя пару часов пожар локализовали, а ликвидировали открытый огонь в 15.22.
Новость №2. В депстрое «внезапно» появился новый заместитель директора
В департаменте строительства, который в июле после ухода Михаила Веселева остался без руководителя, 10 сентября назначили нового замдиректора. Им стал Александр Кох, который ранее работал в депобразования. На новой для себя должности Кох будет отвечать за строительство линейных объектов, в том числе дороги и мосты.
Новость №3. В Омске с начала года уволилось 147 водителей общественного транспорта
«Пассажирское предприятие №8» и «Электрический транспорт» с начала года лишились 147 водителей, из них 117 человек нужны на автобусы, 78 — на троллейбусы и 33 — на трамваи. Пополнили за это время коллективы пассажирских предприятий 157 водителей. Тем не менее, на общественный транспорт все равно требуется огромное количество водителей. Высокие для города средние зарплаты не особо привлекают специалистов. Так, водитель автобуса в июле в среднем получал 121 350 рублей, а водитель, работающий на троллейбусе и трамвае — 72 760 рублей.