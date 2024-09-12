Названа причина пожара на заводе «Омсктрансмаш»

Posted 12 сентября, 08:06
Published 12 сентября, 08:06
Modified 12 сентября, 09:06
Updated 12 сентября, 09:06
Глава региона Виталий Хоценко дал официальный комментарий о ЧП в Ленинском округе, которое произошло сегодня, 12 сентября. На заводе «Омсктрансмаш» произошел пожар.
«Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта. На месте работают специалисты. Подробности уточняются», — сообщил губернатор.
В региональном МЧС рассказали, что сообщение о происшествии в промышленной зоне поступило в 12:55. На месте работают пожарные.
Случившееся прокомментировали на самом «Омсктрансмаше». Пострадавших нет — это главное.
«На территории предприятия при проведении ремонта крыши подрядной организацией произошло локальное возгорание кровельного материала. На производственном процессе данный инцидент не отразился. Пострадавших нет. Прибывшие на место силы МЧС завершают работу по ликвидации возгорания», — сообщили на предприятии.
Напомним, всю информацию о ЧП мы собираем в одном материале. Подробности читайте по ссылке ниже.