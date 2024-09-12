Пора утепляться. Вслед за бабьим летом по Омской области ударят сибирские холода

На этой неделе погода подарила омичам настоящий сюрприз — с понедельника в регионе тепло и облачно с прояснениями. В сентябре, судя по прогнозу сервиса Ventusky, осталось всего несколько таких дней, а самым жарким, напомним, станет пятница 13-е. Температура воздуха местами по регионе поднимется до +23 градусов, осадков не ожидается.