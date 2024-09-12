Пора утепляться. Вслед за бабьим летом по Омской области ударят сибирские холода

Posted 12 сентября, 07:39
Published 12 сентября, 07:39
Modified 12 сентября, 07:41
Updated 12 сентября, 07:41
На этой неделе погода подарила омичам настоящий сюрприз — с понедельника в регионе тепло и облачно с прояснениями. В сентябре, судя по прогнозу сервиса Ventusky, осталось всего несколько таких дней, а самым жарким, напомним, станет пятница 13-е. Температура воздуха местами по регионе поднимется до +23 градусов, осадков не ожидается.
Однако уже в воскресенье, 15 сентября, циклон с Югры принесет в Омскую область похолодание. В этот день температура воздуха опустится до +15 градусов. Всю следующую неделю столбик термометра будет держаться в пределах +10… +16 градусов.
С пятницы, 20 сентября, в регион снова придут дожди. Осадки разной интенсивности буду выпадать в Омской области до воскресенья, 22 сентября.