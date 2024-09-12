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Posted 12 сентября, 07:39

Published 12 сентября, 07:39

Modified 12 сентября, 07:41

Updated 12 сентября, 07:41

Вслед за бабьим летом в Омскую область вернется холодная и дождливая погода

Пора утепляться. Вслед за бабьим летом по Омской области ударят сибирские холода

12 сентября 2024, 07:39
Фото: Изображение Midjourney

Вслед за бабьим летом в Омскую область вернется холодная и дождливая погода

Погода испортится уже на этой неделе.

На этой неделе погода подарила омичам настоящий сюрприз — с понедельника в регионе тепло и облачно с прояснениями. В сентябре, судя по прогнозу сервиса Ventusky, осталось всего несколько таких дней, а самым жарким, напомним, станет пятница 13-е. Температура воздуха местами по регионе поднимется до +23 градусов, осадков не ожидается.

Однако уже в воскресенье, 15 сентября, циклон с Югры принесет в Омскую область похолодание. В этот день температура воздуха опустится до +15 градусов. Всю следующую неделю столбик термометра будет держаться в пределах +10… +16 градусов.

С пятницы, 20 сентября, в регион снова придут дожди. Осадки разной интенсивности буду выпадать в Омской области до воскресенья, 22 сентября.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Температура#Дожди#Прогноз#Бабье лето#Холода#Утепление
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