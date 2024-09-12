По-тихому и без помпезности. В Омске назначили нового заместителя директора депстроя

В мэрии Омска произошли кадровые изменения: с 10 сентября новым заместителем директора департамента строительства стал Александр Кох. Ранее он занимал должность, курировавшую ремонт и строительство детских садов и школ в департаменте образования. Официально мэрия об этом никак не заявляла, но на сайте департамента появилась информация о новом заместителе.