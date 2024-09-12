По-тихому и без помпезности. В Омске назначили нового заместителя директора депстроя

Posted 12 сентября, 06:47
Published 12 сентября, 06:47
Modified 12 сентября, 08:59
Updated 12 сентября, 08:59
В мэрии Омска произошли кадровые изменения: с 10 сентября новым заместителем директора департамента строительства стал Александр Кох. Ранее он занимал должность, курировавшую ремонт и строительство детских садов и школ в департаменте образования. Официально мэрия об этом никак не заявляла, но на сайте департамента появилась информация о новом заместителе.
Интересно, что департамент строительства уже два месяца функционирует без директора: Михаил Веселев покинул свою должность еще 19 июля. После ведомство покинул и его заместитель — Михаил Сизов.
Как рассказали Городу55 в пресс-службе мэрии, Александр Кох в 2004 году окончил СибАДИ по специальности «Городское строительство и хозяйство», до назначения на должность работал в департаменте образования — заведующим отделением аварийных и ремонтно-строительных работ.
В департаменте строительства Кох будет курировать вопросы строительства линейных объектов, в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов. К исполнению обязанностей он приступил 10 сентября.
Ранее Город55 писал о другом крупном кадровом переназначении. К отставке и переезду в другой город готовится глава Ленинской администрации Дмитрий Зярко.