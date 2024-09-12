Пассажиры смогут получить компенсацию при ДТП в такси

С 1 сентября в силу вступил закон, защищающий пассажиров такси — они теперь дополнительно застрахованы. По закону размер страховых выплат на одного пассажира составляет: за вред жизни — не менее 2 млн 25 тысяч рублей, здоровью — до 2 млн рублей, имуществу — от 23 тысяч рублей.