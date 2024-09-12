Пассажиры смогут получить компенсацию при ДТП в такси

Posted 12 сентября, 05:25
Published 12 сентября, 05:25
Modified 12 сентября, 05:26
Updated 12 сентября, 05:26
С 1 сентября в силу вступил закон, защищающий пассажиров такси — они теперь дополнительно застрахованы. По закону размер страховых выплат на одного пассажира составляет: за вред жизни — не менее 2 млн 25 тысяч рублей, здоровью — до 2 млн рублей, имуществу — от 23 тысяч рублей.
За отсутствие страховки перевозчику грозит штраф до 1 млн рублей. Кроме того, перевозчик будет самостоятельно возмещать вред пострадавшим в размере, предусмотренном законодательством, а также его обяжут выплатить в бюджет необоснованно сбереженную сумму страховой премии, пишет sibdepo.ru.