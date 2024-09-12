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Posted 12 сентября, 03:35

Published 12 сентября, 03:35

Modified 12 сентября, 03:35

Updated 12 сентября, 03:35

Иллюстрация

Омского «смотрящего» отправили в колонию: суд не удовлетворил апелляцию

12 сентября 2024, 03:35
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске главаря преступной группировки отправили в колонию на долгие годы

Защитники осужденных пытались оспорить наказание. Однако его оставили без изменений.

В Омске наконец-то завершилось громкое уголовное дело, связанное с преступной иерархией, сообщили в пресс-службе областного суда. Пятый апелляционный суд в Новосибирске рассмотрел жалобы на приговор Омского областного суда, который осудил группу людей за серьезные преступления.

Среди обвинений — занятие высшего положения в преступной иерархии, похищение человека и вымогательство с применением насилия. В итоге суд назначил наказания осужденным: Васильеву, Стаднику, Стельмахову, Черкасову и Чернецову — от 6 до 11 лет лишения свободы.

Приговор оставлен без изменений, а жалобы защитников и осужденных не удовлетворены.

Как сообщал Город55, в конце декабря позапрошлого года они похитили и жестоко избили предпринимателя, требуя деньги и документы на его квартиру. После того как стало известно о поисках потерпевшего, бизнесмена отпустили, но обвиняемые не признали вину.

Дошло до суда. Омский «смотрящий» и его сообщники оказались на скамье подсудимых
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Суд#Новости#Апелляция
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