Омского «смотрящего» отправили в колонию: суд не удовлетворил апелляцию

Posted 12 сентября, 03:35
Published 12 сентября, 03:35
Modified 12 сентября, 03:35
Updated 12 сентября, 03:35
В Омске наконец-то завершилось громкое уголовное дело, связанное с преступной иерархией, сообщили в пресс-службе областного суда. Пятый апелляционный суд в Новосибирске рассмотрел жалобы на приговор Омского областного суда, который осудил группу людей за серьезные преступления.
Среди обвинений — занятие высшего положения в преступной иерархии, похищение человека и вымогательство с применением насилия. В итоге суд назначил наказания осужденным: Васильеву, Стаднику, Стельмахову, Черкасову и Чернецову — от 6 до 11 лет лишения свободы.
Приговор оставлен без изменений, а жалобы защитников и осужденных не удовлетворены.
Как сообщал Город55, в конце декабря позапрошлого года они похитили и жестоко избили предпринимателя, требуя деньги и документы на его квартиру. После того как стало известно о поисках потерпевшего, бизнесмена отпустили, но обвиняемые не признали вину.