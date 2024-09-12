Омский НПЗ помог собрать в школу детей из малообеспеченных и многодетных семей

Однако волонтерская программа предприятия рассчитана на заботу не только о маленьких омичах: в прошлом году, силами волонтеров, в Советском парке Омска появились сосны-крупномеры, а в этом — была заложена аллея сибирских абрикосов. Кроме того, прошлогодний День донора также не обошелся без участия представителей ОНПЗ.