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Posted 12 сентября, 09:10

Published 12 сентября, 09:10

Modified 12 сентября, 09:10

Updated 12 сентября, 09:10

Омский НПЗ помог собрать в школу детей из малообеспеченных и многодетных семей

Омский НПЗ помог собрать в школу детей из малообеспеченных и многодетных семей

12 сентября 2024, 09:10
Фото: Римма Злацовская
В рамках благотворительной акции, волонтеры Омского нефтеперерабатывающего завода собрали и передали юным омичам наборы с необходимыми принадлежностями для учебы и творчества.

Акция «Семья помогает семье» поддерживается Омским НПЗ с 2017 года: под ее эгидой предприятие регулярно заботится об оснащении всеми необходимыми принадлежностями школьников из многодетных или попавших в трудную жизненную ситуацию, семей.

«Омский НПЗ — надежный социальный партнер правительства Омской области. В этом году предприятие уже традиционно поддержало благотворительную акцию. Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили наборы письменных принадлежностей. Это реальная помощь, чтобы каждый ребенок чувствовал себя особенным и мог с радостью начать новый учебный год», — прокомментировала министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.

Однако волонтерская программа предприятия рассчитана на заботу не только о маленьких омичах: в прошлом году, силами волонтеров, в Советском парке Омска появились сосны-крупномеры, а в этом — была заложена аллея сибирских абрикосов. Кроме того, прошлогодний День донора также не обошелся без участия представителей ОНПЗ.

«Каждый год Омский НПЗ оказывает помощь тем, кто нуждается в поддержке и заботе больше всего. Это дети из малообеспеченных семей или тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Мы намерены продолжать эту добрую традицию, чтобы школьники могли начать новый учебный год с хорошим настроением. Надеюсь, что канцелярские принадлежности, собранные сотрудниками нашего завода, станут дополнительным стимулом для успехов в учебе», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Благотворительную поддержку образования на предприятии также намерены продолжать: в ближайшее время стартует благотворительный аукцион «Мастерская добра» — всю выручку с него направят на приобретение деревообрабатывающего станка для дома детского творчества «Мечта».

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#Илья Скобин#Общество#Образование#Омск#Школа#НПЗ#Дети#Многодетные семьи#Благотворительность#Творчество#Новости#Волонтеры#Учеба#Социальная помощь
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