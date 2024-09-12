Омский НПЗ помог собрать в школу детей из малообеспеченных и многодетных семей

Posted 12 сентября, 09:10
Published 12 сентября, 09:10
Modified 12 сентября, 09:10
Updated 12 сентября, 09:10
Акция «Семья помогает семье» поддерживается Омским НПЗ с 2017 года: под ее эгидой предприятие регулярно заботится об оснащении всеми необходимыми принадлежностями школьников из многодетных или попавших в трудную жизненную ситуацию, семей.
«Омский НПЗ — надежный социальный партнер правительства Омской области. В этом году предприятие уже традиционно поддержало благотворительную акцию. Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили наборы письменных принадлежностей. Это реальная помощь, чтобы каждый ребенок чувствовал себя особенным и мог с радостью начать новый учебный год», — прокомментировала министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.
Однако волонтерская программа предприятия рассчитана на заботу не только о маленьких омичах: в прошлом году, силами волонтеров, в Советском парке Омска появились сосны-крупномеры, а в этом — была заложена аллея сибирских абрикосов. Кроме того, прошлогодний День донора также не обошелся без участия представителей ОНПЗ.
«Каждый год Омский НПЗ оказывает помощь тем, кто нуждается в поддержке и заботе больше всего. Это дети из малообеспеченных семей или тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Мы намерены продолжать эту добрую традицию, чтобы школьники могли начать новый учебный год с хорошим настроением. Надеюсь, что канцелярские принадлежности, собранные сотрудниками нашего завода, станут дополнительным стимулом для успехов в учебе», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Благотворительную поддержку образования на предприятии также намерены продолжать: в ближайшее время стартует благотворительный аукцион «Мастерская добра» — всю выручку с него направят на приобретение деревообрабатывающего станка для дома детского творчества «Мечта».