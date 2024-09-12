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Posted 12 сентября, 04:30

Published 12 сентября, 04:30

Modified 12 сентября, 04:34

Updated 12 сентября, 04:34

Зярко покинет администрацию Ленинского округа Омска ради работы у Махини

Омские слухи. Глава Ленинского округа Дмитрий Зярко покидает свой пост

12 сентября 2024, 04:30
Фото: 1MI

Зярко покинет администрацию Ленинского округа Омска ради работы у Махини

Чиновник планирует отправиться в Томск, где займет высокий пост.

В Омске ожидается крупная отставка: глава Ленинского округа Дмитрий Зярко покидает свой пост и переезжает в Томск, где станет первым заместителем мэра Дмитрия Махини, сообщает «Суперомск».

Дмитрий Зярко руководил администрацией Ленинского округа с июля 2017 года. Перемещение кадров из Омска в Томск началось после того, как Дмитрий Махиня, ранее занимавший пост заместителя мэра Омска, был избран мэром Томска в сентябре 2023 года.

После его назначения в мэрии Томска произошли и другие значительные изменения: Владимир Радул стал заместителем мэра по безопасности, а Валерия Чеснакова — начальником контрольного управления. В апреле 2024 года к команде присоединилась Ирина Фрайндт, новый заместитель мэра по экономическому развитию, ранее работавшая в омской мэрии.

Август и сентябрь оказались щедрыми на кадровые перестановки. В УДХБ назначили нового главу, который до этого был на посту с приставкой и. о., первый заместитель директора депимущества Юлия Швецова решила сменить место работы, а в судебном департаменте представили нового начальника.

В Омской области назначили нового начальника судебного департамента
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Администрация#Новости#Ленинский округ
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