Омские слухи. Глава Ленинского округа Дмитрий Зярко покидает свой пост

Август и сентябрь оказались щедрыми на кадровые перестановки. В УДХБ назначили нового главу, который до этого был на посту с приставкой и. о., первый заместитель директора депимущества Юлия Швецова решила сменить место работы, а в судебном департаменте представили нового начальника.