Омичи стали свидетелями космического зрелища благодаря запуску ракеты

Posted 12 сентября, 06:01
Published 12 сентября, 06:01
Modified 12 сентября, 06:01
Updated 12 сентября, 06:01
Прошлой ночью небо над Омском осветилось необычным свечением — это стало результатом успешного запуска ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Глава омского планетария Владимир Крупко поделился впечатляющими снимками, на которых запечатлено свечение выхлопных газов, образующееся благодаря работе двигателей ракеты. Часть снимков появилась в паблике STARVISOR | Патруль ночного неба.
Глава омского планетария Владимир Крупко рассказал, что хотя медуз в небе не видно, яркие огни от ракеты порадовали своим видом омичей. В Свердловской области местные жители смогли запечатлеть этот момент на видео.
Космодром Байконур, откуда запустили ракету, находится в Казахстане. Он считается самым крупным космодромом в мире. Именно оттуда совершил первый полет в космос Юрий Гагарин.
Ранее Город55 писал о северном сиянии в Омской области, которое стало возможным из-за частых метеобурь. Они негативно сказываются на здоровье омичей, но позволяют запечатлеть редкое природное явление. Необычные световые переливы стали результатом мощных выбросов корональной массы Солнца, которые оказали заметное воздействие на земную атмосферу.