ОмГУ проиграл дело о дисциплинарном взыскании против своего преподавателя

По данным дела, 15 февраля 2024 года ректор объявил Филипповой выговор из-за её предполагаемого отсутствия на работе. Преподавательница же настаивала, что 17 января, в день экзамена, она находилась на рабочем месте и проводила экзамен по предмету «Предпринимательское право». Хотя она и опоздала, её выполнение обязанностей было подтверждено.