ОмГУ проиграл дело о дисциплинарном взыскании против своего преподавателя

Posted 12 сентября, 09:55
Published 12 сентября, 09:55
Modified 12 сентября, 09:57
Updated 12 сентября, 09:57
В Омске состоялся суд, посвященный защите прав труда одного из преподавателей. Областной суд рассмотрел апелляцию на решение ректора Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского, который применил дисциплинарное взыскание к доценту кафедры гражданского права Олесе Филипповой.
По данным дела, 15 февраля 2024 года ректор объявил Филипповой выговор из-за её предполагаемого отсутствия на работе. Преподавательница же настаивала, что 17 января, в день экзамена, она находилась на рабочем месте и проводила экзамен по предмету «Предпринимательское право». Хотя она и опоздала, её выполнение обязанностей было подтверждено.
Филиппова указала на то, что она председатель профсоюзной организации ОмГУ. В своей жалобе она отметила, что университет не запрашивал предварительное согласие профсоюза на взыскание, что нарушает её трудовые права.
Представитель университета не согласился с ее доводами, утверждая, что приказ ректора законен и её нарушения негативно сказываются на процессе обучения. Они также заявили, что не знали о её назначении на пост председателя профсоюза.
Тем не менее, суд подтвердил, что Филиппова действительно является председателем профсоюза и что дисциплинарное взыскание не согласовали с профсоюзным органом. Суд подчеркнул, что её опоздание не повлияло на студентов, так как экзамен прошёл успешно.
В итоге, суд признал решение ректора о взыскании незаконным и отменил его, обязав университет выплатить Филипповой 40 000 рублей за моральный вред и нарушения её трудовых прав.
Напомним, что ранее, к ректору ОмГУ было применено дисциплинарное взыскание за отказ перевода студента на юридическое направление.