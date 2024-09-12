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Posted 12 сентября, 09:30

Published 12 сентября, 09:30

Modified 12 сентября, 09:30

Updated 12 сентября, 09:30

В Октябрьском округе Омска отключили горячую воду из-за ремонта на теплосетях

«Не подготовлен к отопительному сезону». В Октябрьском округе отключили горячую воду

12 сентября 2024, 09:30
Фото: 1MI

В Октябрьском округе Омска отключили горячую воду из-за ремонта на теплосетях

На сайте отключений указано, что воду должны дать уже 13 сентября.

Жители Октябрьского округа в микрорайоне Полет рассказали Городу55, что с июля у них нет горячей воды. Сроки работ постоянно переносятся, что доставляет беспокойство жителям.

«Ограждения во дворах поставили, работы не ведутся и даже не начинались. В квартирах холодно, горячей воды нет и никто не знает когда будет. Просто переносят дату включения, на этом все и заканчивается. К отопительному сезону микрорайон не подготовлен», — пожаловались омичи.

Как стало известно Городу55, с 10 сентября по улице 8-я Линия начался капитальный ремонт тепловых сетей. Согласно информации об отключениях на сайте администрации, в этих домах горячее водоснабжение отключили из-за ремонтных работ. Пока что планируемой датой включения значится 13 сентября.

Фото: Скриншот dom.admomsk.ru.

Ранее Город55 писал о сервисе, позволяющем самостоятельно проверить сроки отключения горячего и холодного водоснабжения, а также отопления.

Когда дадут воду и отопление? Омичам рассказали, где посмотреть эту информацию
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Новости
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