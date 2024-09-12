«Не подготовлен к отопительному сезону». В Октябрьском округе отключили горячую воду

Как стало известно Городу55, с 10 сентября по улице 8-я Линия начался капитальный ремонт тепловых сетей. Согласно информации об отключениях на сайте администрации, в этих домах горячее водоснабжение отключили из-за ремонтных работ. Пока что планируемой датой включения значится 13 сентября.