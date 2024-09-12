«Не подготовлен к отопительному сезону». В Октябрьском округе отключили горячую воду

Posted 12 сентября, 09:30
Published 12 сентября, 09:30
Modified 12 сентября, 09:30
Updated 12 сентября, 09:30
Жители Октябрьского округа в микрорайоне Полет рассказали Городу55, что с июля у них нет горячей воды. Сроки работ постоянно переносятся, что доставляет беспокойство жителям.
«Ограждения во дворах поставили, работы не ведутся и даже не начинались. В квартирах холодно, горячей воды нет и никто не знает когда будет. Просто переносят дату включения, на этом все и заканчивается. К отопительному сезону микрорайон не подготовлен», — пожаловались омичи.
Как стало известно Городу55, с 10 сентября по улице 8-я Линия начался капитальный ремонт тепловых сетей. Согласно информации об отключениях на сайте администрации, в этих домах горячее водоснабжение отключили из-за ремонтных работ. Пока что планируемой датой включения значится 13 сентября.
Ранее Город55 писал о сервисе, позволяющем самостоятельно проверить сроки отключения горячего и холодного водоснабжения, а также отопления.