Медики вытащили тараканов из головы у двух женщин

«При осмотре мы обнаружили в ухе рыжего таракана. Извлекли его с помощью специальных щипцов. Процедура прошла успешно. Барабанная перепонка и слуховой проход не повредились. Промыли ухо раствором антисептика и отпустили пациентку домой», — рассказала врач-оториноларинголог Елизавета Новцева.



Другой врач Видновской больницы Рауль Тен в беседе с NEWS.ru рассказал, что еще одна пациентка — 63-летняя женщина — также обратилась к медикам с жалобами на посторонний объект в ухе. По его словам, во время сна к ней в ухо заполз таракан. Она попыталась изгнать насекомое с помощью перекиси водорода, чем убила его. Спустя сутки женщина обратилась к врачу. При осмотре выяснилось, что насекомое присохло к барабанной перепонке. Это осложнило извлечение. Не помогло даже многократное промывание уха теплым физраствором. Пришлось удалять таракана фрагментарно при помощи аспиратора. Процедура прошла без осложнений, — заявил Тен.