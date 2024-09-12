Крупный пожар на «Омсктрансмаше». Что известно к этому часу

Днем в четверг, 12 сентября, в Ленинском округе Омска произошел крупный пожар. Первые сообщения о происшествии стали появляться в соцсетях в 13 часов. По предварительной информации, ЧП случилось на заводе «Омсктрансмаше», который находится недалеко от ж/д вокзала. Густой черный дын виден из разных точек города, в том числе из центра. В сторону пожара выехала целая вереница машин МЧС с мигалками и звуковыми сигналами.