Крупный пожар на «Омсктрансмаше». Что известно к этому часу

Posted 12 сентября, 07:58
Published 12 сентября, 07:58
Modified 12 сентября, 09:35
Updated 12 сентября, 09:35
Днем в четверг, 12 сентября, в Ленинском округе Омска произошел крупный пожар. Первые сообщения о происшествии стали появляться в соцсетях в 13 часов. По предварительной информации, ЧП случилось на заводе «Омсктрансмаше», который находится недалеко от ж/д вокзала. Густой черный дын виден из разных точек города, в том числе из центра. В сторону пожара выехала целая вереница машин МЧС с мигалками и звуковыми сигналами.
Омичи в комментариях активно обсуждают произошедшее. Очевидцы сообщают, что загорелась крыша одного из цехов.
«Крыша цеха горит, парень в этом цехе работает», — написала омичка Ксения.
Глава региона Виталий Хоценко прокомментировал ситуацию.
«На заводе „Омсктрансмаш“ произошел пожар. Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта. На месте работают специалисты. Подробности уточняются», — рассказал губернатор.
Отметим, что «Омсктрансмаш» — предприятие оборонно-промышленного комплекса, которое производит танки и тяжелые огнеметные системы.
В региональном МЧС объяснили, что сообщение о происшествии в промышленной зоне поступило в ведомство в 12:55. Пожар тушат 61 человек, привлечено 18 единиц техники.
Случившееся прокомментировали и на самом «Омсктрансмаше». По их данным, пострадавших нети. И это главное.
«На территории предприятия при проведении ремонта крыши подрядной организацией произошло локальное возгорание кровельного материала. На производственном процессе данный инцидент не отразился. Пострадавших нет. Прибывшие на место силы МЧС завершают работу по ликвидации возгорания», — сообщили на предприятии.
Виталий Хоценко подтвердил, что информацию, что пострадавших при возгорании на «Омсктрансмаше» нет. К месту возгорания продолжают съезжаться пожарные машины.
По последним данным МЧС, пожар локализовали в 14:59, а в 15:22 ликвидировали открытое горение. После происшествия Роспотребнадзор проверит, насколько испортился воздух.
Сегодняшний пожар потенциально мог загрязнить атмосферу. Проверять, как изменилось состояние воздуха в городе, будут специалисты лабораторного центра «Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области» и Управления Роспотребнадзора по Омской области.
Отмечается, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. О результатах мы сообщим, когда о них сообщат нам.