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Posted 12 сентября, 09:55

Published 12 сентября, 09:55

Modified 12 сентября, 10:29

Updated 12 сентября, 10:29

Хоценко открыл в пешеходном Замоскворечье фотовыставку, посвященную Омской области

Хоценко открыл в пешеходном Замоскворечье фотовыставку, посвященную Омской области

12 сентября 2024, 09:55
Фото: Александр Труш. Пресс-служба правительства Омской области
В рамках открытия правительство Омской области и объединение «Омское землячество» подписали соглашение о сотрудничестве. Это должно способствовать укреплению взаимоотношений между омским регионом и столицей.

В историческом центре столицы, в пешеходном пространстве Замоскворечья, открылась экспозиция «Омская область — территория развития», которая посвящена нашего региону, демонстрирует его самобытность и знакомит со знаковыми событиями.

Участниками торжественного мероприятия стали представители правительств Москвы и Омской области, Омского землячества, Молодежного совета при представительстве Омской области в столице, сенаторы Совфеда, депутаты и другие почетные гости.

В Климентовском переулке теперь находятся 16 двусторонних стендов с фотополотнами, которые знакомят с красотой, традициями и современностью региона. Работы фотографов касаются моментов, отражающих разнообразие творческих направлений, дух региона и энтузиазм людей.

«Молодежь всегда была и будет движущей силой прогресса. Сегодня мы активно вовлекаем молодых людей в жизнь региона. Можно сто раз рассказать о том, чем замечателен и уникален наш регион, но лучше это показать. Искусство фотографии способно остановить время и запечатлеть все детали», — отметил губернатор Виталий Хоценко.

На фотографиях можно увидеть драмтеатр, коллективы филармонии, «Омскую крепость», фестиваль реконструкций «Служилых людей Сибири», территорию скейт-парка, стройотрядовцев.

Фото: Александр Труш. Правительство Омской области.

Открытие фотовыставки также сопроводило подписание соглашения о сотрудничестве между омским правительством и объединением «Омское землячество». Это будет способствовать дальнейшему укреплению взаимоотношений между столицей и Омской областью.

Договор касается развития культурных, деловых и общественных связей. В задачи землячества входит обеспечение информационной и организационной поддержки в решении вопросов социально-экономического развития Омской области, участие в выставках, форумах и других мероприятиях.

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