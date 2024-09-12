Хоценко открыл в пешеходном Замоскворечье фотовыставку, посвященную Омской области

Posted 12 сентября, 09:55
Published 12 сентября, 09:55
Modified 12 сентября, 10:29
Updated 12 сентября, 10:29
В историческом центре столицы, в пешеходном пространстве Замоскворечья, открылась экспозиция «Омская область — территория развития», которая посвящена нашего региону, демонстрирует его самобытность и знакомит со знаковыми событиями.
Участниками торжественного мероприятия стали представители правительств Москвы и Омской области, Омского землячества, Молодежного совета при представительстве Омской области в столице, сенаторы Совфеда, депутаты и другие почетные гости.
В Климентовском переулке теперь находятся 16 двусторонних стендов с фотополотнами, которые знакомят с красотой, традициями и современностью региона. Работы фотографов касаются моментов, отражающих разнообразие творческих направлений, дух региона и энтузиазм людей.
«Молодежь всегда была и будет движущей силой прогресса. Сегодня мы активно вовлекаем молодых людей в жизнь региона. Можно сто раз рассказать о том, чем замечателен и уникален наш регион, но лучше это показать. Искусство фотографии способно остановить время и запечатлеть все детали», — отметил губернатор Виталий Хоценко.
На фотографиях можно увидеть драмтеатр, коллективы филармонии, «Омскую крепость», фестиваль реконструкций «Служилых людей Сибири», территорию скейт-парка, стройотрядовцев.
Открытие фотовыставки также сопроводило подписание соглашения о сотрудничестве между омским правительством и объединением «Омское землячество». Это будет способствовать дальнейшему укреплению взаимоотношений между столицей и Омской областью.
Договор касается развития культурных, деловых и общественных связей. В задачи землячества входит обеспечение информационной и организационной поддержки в решении вопросов социально-экономического развития Омской области, участие в выставках, форумах и других мероприятиях.